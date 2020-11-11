СБУ разоблачила директора больницы, который "заработал" миллионы на покупке медоборудования

Служба безопасности Украины подозревает директора одного из медицинских учреждений Черкасс в нанесении миллионных убытков городскому бюджету. Об этом говорится на официальном сайте СБУ.

ФОТО: Из открытых источников

По данным следствия, руководитель больницы заключил соглашение с одним из столичных предприятий практически на 15 миллионов гривен. За эти средства должны были закупить новое медицинское оборудование для медучреждения.

Сотрудники Службы безопасности установили, что дельцы искусственно подняли стоимость диагностического оборудования, в следствии чего бизнесменам удалось завладеть более 3 миллионами гривен бюджета города.

Руководителю медицинского учреждения объявили о подозрении за содеянную служебную халатность, которая повлекла за собой миллионные убытки не только местному бюджету, а и бюджету государства в целом.

Как сообщали "Комментарии" ранее, задержаны фигуранты дела, которые пытались продать должность начальника одного из Ровенских отделений полиции за 100 тысяч долларов. Одним из злоумышленников был сотрудник Нацполиции.

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