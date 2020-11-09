100 тысяч долларов за должность начальника отделения полиции - фигурантов задержали

Хмельницкий городской районный суд выбрал меру пресечения для гражданина, а также сотрудника полиции, которые пытались продать должность начальника Ровенского отделения полиции за 100 тысяч долларов. Об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

ФОТО: LexInform

По данным следствия, гражданский человек, который находился в сговоре с инспектором полиции, предложил одному из сотрудников патрульной полиции "помощь" в назначении на должность начальника одного из отделений в Ровенском управлении Нацполиции. По словам взяточников, денежные средства они якобы должны были передать чиновнику из Офиса президента.

Мошенники были задержаны сотрудниками Государственного бюро расследований сразу после получения взятки в размере 25 тысяч долларов.

В данный момент злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали "Комментарии", сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух чиновников на взятке в 2,5 миллиона гривен. В такую сумму высокопоставленные лица оценили право на приобретение по заниженной стоимости складских помещений.

















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