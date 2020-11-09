kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.11.2020

BTC/USD

15414.06

ETH/USD

448.55

LTC/USD

59.42

НБУ 09.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события 100 тысяч долларов за должность начальника отделения полиции - фигурантов задержали
commentss НОВОСТИ Все новости

100 тысяч долларов за должность начальника отделения полиции - фигурантов задержали

Одним из злоумышленников оказался старший инспектор полиции

сегодня, 22:36
Автор:

Елизавета Черных

Хмельницкий городской районный суд выбрал меру пресечения для гражданина, а также сотрудника полиции, которые пытались продать должность начальника Ровенского отделения полиции за 100 тысяч долларов. Об этом сообщают в Государственном бюро расследований. 

100 тысяч долларов за должность начальника отделения полиции - фигурантов задержали

ФОТО: LexInform

По данным следствия, гражданский человек, который находился в сговоре с инспектором полиции, предложил одному из сотрудников патрульной полиции "помощь" в назначении на должность начальника одного из отделений в Ровенском управлении Нацполиции. По словам взяточников, денежные средства они якобы должны были передать чиновнику из Офиса президента. 

Мошенники были задержаны сотрудниками Государственного бюро расследований сразу после получения взятки в размере 25 тысяч долларов. 

В данный момент злоумышленникам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Как ранее сообщали "Комментарии", сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух чиновников на взятке в 2,5 миллиона гривен. В такую сумму высокопоставленные лица оценили право на приобретение по заниженной стоимости складских помещений. 






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ