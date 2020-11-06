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Двух чиновников задержали на взятке в 2,5 миллиона гривен, - СБУ

В такую сумму высокопоставленные лица оценили право на приобретение по заниженной стоимости складских помещений

сегодня, 17:13
Автор:

Елизавета Черных

Служба безопасности Украины разоблачила на взятке двух чиновников из Мариупольского межрайонного учреждения областного потребительского союза и Донецкого областного союза потребительских товаров. 

Двух чиновников задержали на взятке в 2,5 миллиона гривен, - СБУ

Фото: Служба безопасности Украины

По данным следствия, высокопоставленные лица требовали взятку в размере 2,5 миллионов гривен от сотрудника местной коммерческой структуры. В такую сумму они оценили право на приобретение по заниженной стоимости складских помещений, которые находились на балансе одной из потребительских коопераций. 

Правоохранители задержали высокопоставленных лиц во время передачи всей денежной суммы. Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам дела мер пресечения. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, Служба безопасности Украины поймала на взятке в 10 тысяч долларов главу Черниговской районной администрации. 

Сегодня сотрудниками СБУ также была поймана женщина, которая  планировала продать руководящую должность в Министерстве обороны за 60 тысяч долларов. Преступницу задержали в Одессе, прямо на месте преступления. 


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