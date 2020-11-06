СБУ задержала женщину, которая планировала продать должность в Минобороны (видео)

Служба безопасности Украины задержала женщину, которая планировала продать руководящую должность в Министерстве обороны. Об этом сообщили на официальном сайте СБУ.

Фото: СБУ

Будущий кандидат на место в Главном управлении имущества и ресурсов Минобороны Украины должен был заплатить за должность $ 60 тысяч. Злоумышленница договаривалась за кресло руководителя с сообщниками в Министерстве обороны и Министерстве юстиции.

СБУ задержала человека в Одессе прямо на месте преступления. Ей передавали предоплату в размере $ 5 тыс. Операцию проводил Департамент военной контрразведки СБУ совместно с ГУ Нацполиции в Одесской области.

Теперь женщина будет отвечать за взяточничество согласно статье 368 ч.3 Уголовного кодекса Украины.

Дело не закончено. Пока что Служба безопасности проводит следственные действия для установления лиц, причастных к продаже государственной должности, в том числе и должностных лиц, которые должны были договариваться о месте.





Сайт Comments также сообщает, что ранее в партии "Голос" рассказали, что народным депутатам Украины предлагают круглые суммы за отсутствие во время голосования "нужных" законов.





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