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СБУ задержала женщину, которая планировала продать должность в Минобороны (видео)

Задержанная женщина хотела продать государственную должность за $ 60 тысяч

сегодня, 12:20
Автор:

Кириєнко Анна

Служба безопасности Украины задержала женщину, которая планировала продать руководящую должность в Министерстве обороны. Об этом сообщили на официальном сайте СБУ.

СБУ задержала женщину, которая планировала продать должность в Минобороны (видео)

Фото: СБУ

Будущий кандидат на место в Главном управлении имущества и ресурсов Минобороны Украины должен был заплатить за должность $ 60 тысяч. Злоумышленница договаривалась за кресло руководителя с сообщниками в Министерстве обороны и Министерстве юстиции.

СБУ задержала человека в Одессе прямо на месте преступления. Ей передавали предоплату в размере $ 5 тыс. Операцию проводил Департамент военной контрразведки СБУ совместно с ГУ Нацполиции в Одесской области.

Теперь женщина будет отвечать за взяточничество согласно статье 368 ч.3 Уголовного кодекса Украины.

Дело не закончено. Пока что Служба безопасности проводит следственные действия для установления лиц, причастных к продаже государственной должности, в том числе и должностных лиц, которые должны были договариваться о месте.


Сайт Comments также сообщает, что ранее в партии "Голос" рассказали, что народным депутатам Украины предлагают круглые суммы за отсутствие во время голосования "нужных" законов.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/viiskova-kontrrozvidka-cbu-poperedyla-koruptsiine-pryznachennia-na-kerivnu-posadu-v-minoborony-ukrainy-video?fbclid=IwAR3ZdvMgQI9C6EsrY5VyYTIX2urj8AHyPOaRN8Uhff1-puaPHCultk4nalY
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