Главу одной из администраций поймали на взятке, - СБУ

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Елизавета Черных
Служба безопасности Украины задержала на взятке главу Черниговской районной администрации.
Фото: СБУ
Сотрудниками СБУ было установлено, что председатель администрации, он же является и депутатом областного совета, требовал у местного жителя 10 тысяч долларов. Такую таксу чиновник установил за выдачу распоряжения на разработку плана территории и согласование изменения целевого предназначения участков земли, площадью 6 гектаров в Черниговской области.
По данным следствия, сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу администрации во время получения полной суммы требуемой взятки.
Как сообщали "Комментарии" ранее, оперативники разоблачили схему сбыта контрафактной алкогольной продукции на миллионы гривен.
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