Главу одной из администраций поймали на взятке, - СБУ

Служба безопасности Украины задержала на взятке главу Черниговской районной администрации.

Фото: СБУ

Сотрудниками СБУ было установлено, что председатель администрации, он же является и депутатом областного совета, требовал у местного жителя 10 тысяч долларов. Такую таксу чиновник установил за выдачу распоряжения на разработку плана территории и согласование изменения целевого предназначения участков земли, площадью 6 гектаров в Черниговской области.

По данным следствия, сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу администрации во время получения полной суммы требуемой взятки.

"Сейчас проходят обыски по месту работы и жительства фигуранта. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного", — сообщили на официальном сайте Службы безопасности.

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