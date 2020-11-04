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Главу одной из администраций поймали на взятке, - СБУ

Чиновник требовал деньги за изменение предназначения земли, площадью 6 гектаров

сегодня, 19:08
Автор:

Елизавета Черных

Служба безопасности Украины задержала на взятке главу Черниговской районной администрации. 

Главу одной из администраций поймали на взятке, - СБУ

Фото: СБУ

Сотрудниками СБУ было установлено, что председатель администрации, он же является и депутатом областного совета, требовал у местного жителя 10 тысяч долларов. Такую таксу чиновник установил за выдачу распоряжения на разработку плана территории и согласование изменения целевого предназначения участков земли, площадью 6 гектаров в Черниговской области. 

По данным следствия, сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу администрации во время получения полной суммы требуемой взятки. 

"Сейчас проходят обыски по месту работы и жительства фигуранта. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других возможных фактов коррупции задержанного", — сообщили на официальном сайте Службы безопасности. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, оперативники разоблачили схему сбыта контрафактной алкогольной продукции на миллионы гривен. 


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