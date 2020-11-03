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СБУ разоблачила схему сбыта контрафактной алкогольной продукции на миллионы гривен

Мошенники выдавали продукцию собственного производства за элитный алкоголь

сегодня, 21:14
Автор:

Елизавета Черных

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о разоблачении масштабного производства и сбыта контрафактной подакцизной алкогольной продукции в нескольких регионах.

СБУ разоблачила схему сбыта контрафактной алкогольной продукции на миллионы гривен

ФОТО: СБУ

Следствие сообщает, что организатором незаконного бизнеса стал житель Винницы и девять его сообщников. Преступники организовывали подпольные цеха на территории своих домовладений, при этом товар производился в антисанитарных условиях с неизвестного вещества. Изготовленную продукцию дельцы реализовывали через собственный сайт, под видом элитных алкогольных брендов.

По информации следствия, за сутки на подпольных "предприятиях" преступники изготавливали около 2 тонн контрафактной продукции, ежемесячно получая доход около 10 миллионов гривен. 

Во время обысков у мошенников изъяли более 30 тонн расфасованного по бутылкам поддельного алкоголя и еще 22 тонны спирта. Происхождение другого сырья, из которого изготавливали напитки пока не установлена.

Напомним, что на Кировоградщине Служба безопасности разоблачила масштабную схему нелегального сбыта горючего,


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Источник: https://ssu.gov.ua/
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