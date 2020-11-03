СБУ разоблачила схему сбыта контрафактной алкогольной продукции на миллионы гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о разоблачении масштабного производства и сбыта контрафактной подакцизной алкогольной продукции в нескольких регионах.

ФОТО: СБУ

Следствие сообщает, что организатором незаконного бизнеса стал житель Винницы и девять его сообщников. Преступники организовывали подпольные цеха на территории своих домовладений, при этом товар производился в антисанитарных условиях с неизвестного вещества. Изготовленную продукцию дельцы реализовывали через собственный сайт, под видом элитных алкогольных брендов.

По информации следствия, за сутки на подпольных "предприятиях" преступники изготавливали около 2 тонн контрафактной продукции, ежемесячно получая доход около 10 миллионов гривен.

Во время обысков у мошенников изъяли более 30 тонн расфасованного по бутылкам поддельного алкоголя и еще 22 тонны спирта. Происхождение другого сырья, из которого изготавливали напитки пока не установлена.

Напомним, что на Кировоградщине Служба безопасности разоблачила масштабную схему нелегального сбыта горючего,

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