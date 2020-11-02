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На Кировоградщине разоблачили масштабную схему нелегального сбыта горючего, - СБУ

В результате преступления, государственный бюджет недополучил более 8 миллионов гривен

сегодня, 20:45
Автор:

Елизавета Черных

Служба безопасности Украины разоблачила факт сбыта подакцизных товаров нефтеперерабатывающей отрасли в промышленных масштабах на территории различных регионов страны, в частности, через сеть подконтрольных автозаправочных станций в Киевской, Черновицкой, Винницкой, Ивано-Франковской и Кировоградской областях.

На Кировоградщине разоблачили масштабную схему нелегального сбыта горючего, - СБУ

ФОТО: Служба безопасности Украны

По экспертным оценкам, через эту схему продаж топлива, бюджет государства недополучил более 8 миллионов гривен.

"По предварительным данным следствия, представители одного из нефтеперерабатывающих предприятий в Кировоградской области наладили сбыт автомобильного топлива без уплаты акцизного налога. Для реализации сделки они подпольно изготовляли бензин и дизельное топливо на производственных мощностях завода ", — сказано в сообщении СБУ.

По данным следствия, готовую продукцию преступники реализовывали в качестве растворителей и других компонентов, которые не подлежат акцизному сбору. Известно, что правоохранители обнаружили 540 тонн незаконно изготовленного топлива на сумму более 13 млн гривен.

Напомним, что недавно в Украину контрабандой пытались завезли три советских ЗРК стоимостью 110 млн грн


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Источник: https://ssu.gov.ua/
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