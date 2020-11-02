На Кировоградщине разоблачили масштабную схему нелегального сбыта горючего, - СБУ

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Елизавета Черных
Служба безопасности Украины разоблачила факт сбыта подакцизных товаров нефтеперерабатывающей отрасли в промышленных масштабах на территории различных регионов страны, в частности, через сеть подконтрольных автозаправочных станций в Киевской, Черновицкой, Винницкой, Ивано-Франковской и Кировоградской областях.
ФОТО: Служба безопасности Украны
По экспертным оценкам, через эту схему продаж топлива, бюджет государства недополучил более 8 миллионов гривен.
По данным следствия, готовую продукцию преступники реализовывали в качестве растворителей и других компонентов, которые не подлежат акцизному сбору. Известно, что правоохранители обнаружили 540 тонн незаконно изготовленного топлива на сумму более 13 млн гривен.
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