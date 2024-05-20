По аналогии с COVID сертификатом: Арахамия рассказал, что ждет всех военнообязанных

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Кравцев Сергей
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал внедрение QR-кода. После внедрения такого новшества сама собой отпадет необходимость всегда носить с собой военный билет. Как передает портал "Комментарии", об этом парламентарий написал у себя в Telegram.
Давид Арахамия. Фото: из открытых источников
Следующий шаг, заявил он, — это "генерация QR-кода, который будет заменой необходимости носить с собой военный билет".
Давид Арахамия ответил, что выдавать каждому военнообязанному человеку QR-код по аналогии с ковид-сертификатом.
Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что полноценная версия приложения "Резерв+" появится уже летом. Тогда же в приложении будет электронный военный билет.
Также издание "Комментарии" сообщало — украинское правительство утвердило порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. Повестки в ТЦК начнут присылать через 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации, то есть с 18 июля. Об этом говорится в постановлении от 16 мая 2024 г. №560.
Согласно документу, резервисты и военнообязанные в течение 60 дней после объявления мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные (адрес места жительства, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии) и другие персональные данные) через ЦНАУ, электронный кабинет или ТЦК по месту своего пребывания или местонахождения.
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Ігор
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