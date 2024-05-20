logo

BTC/USD

67015.05

ETH/USD

3085.21

LTC/USD

83.24

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В Минобороны ответили, когда в Украине введут электронный военный билет
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минобороны ответили, когда в Украине введут электронный военный билет

В Минобороны надеются, что полноценная версия приложения "Резерв+" будет в июне, где можно будет получить электронный аналог бумажного военно-учетного документа и штрих-код также

сегодня, 13:45 comments1002
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Полноценная версия "Резерв+" появится уже летом. Тогда и в приложении будет электронный военный билет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

В Минобороны ответили, когда в Украине введут электронный военный билет

Электронный кабинет военнообязанного. Фото: из открытых источников

"Полноценная версия (приложения "Резерв+", — ред.) будет в июне, где можно будет получить электронный аналог бумажного военно-учетного документа и штрих-код также. Процесс идет, все моменты, связанные с неточностью решаются", — заявил спикер.

По словам Лазуткина, электронный военный билет можно будет показывать правоохранителям в случае требования.

Спикер Министерства обороны добавил, учитывая то, что военно-учетные документы должны носить все военнообязанные начиная с 18 мая и обновить данные должны все в течение 60 дней за это время появится электронный документ в "Резерве+", который можно будет показать представителям полиции, ТЦК или пограничной службе в случае требования.

Отметим, в субботу, 18 мая, вступил в силу законопроект о мобилизации, который, по мнению законодателей, должен сделать ее более эффективной. При этом до сих пор есть вопросы по бронированию в целом и водителей – в частности. Остаются "сырыми" и электронные виды обновления данных военнообязанных, хоть в последний момент, вроде бы, появилась информация, что администраторов Центров предоставления админуслуг (ЦПАУ) подключат к необходимой системе. Параллельно с этим законопроектом, обязывающим обновить военно-учетные данные, появились и другие, имеющие непосредственное отношение к мобилизации. Речь, среди прочего, о подписанных президентом документах, позволяющих брать в ряды вооруженных сил определенные категории осужденных, а также ужесточающих наказания для уклонистов. Что на данный момент можно сказать о попытках улучшить ситуацию с мобилизацией в Украине? Какие нововведения стоит приветствовать, что необходимо доработать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости