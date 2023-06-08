Плотина Каховской ГЭС продолжает разрушаться: подробности от "Укргидроэнерго"

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Кравцев Сергей
За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр, водосливная плотина продолжает разрушаться. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в новости на сайте "Укргидроэнерго".
Каховская ГЭС. Фото: из открытых источников
В компании отметили, что снижение уровня воды в Каховском водохранилище продолжается.
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Так, уровень водохранилища в районе Никополя по состоянию на 08:00 8 июня составляет 13,05 м.
Сегодня "Укргидроэнерго" совместно с "Укрэнерго" для дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы анализируют возможные сценарии с учетом последствий разрушения Каховской гидроэлектростанции.
В частности, для уменьшения подтоплений корректируется режим работы гидроэлектростанций и накапливается вода выше Каховской ГЭС в других водохранилищах Днепровского каскада.
Отметим, подрыв 6 июня российскими оккупантами Каховской ГЭС на левобережной Херсонщине остается самой обсуждаемой темой дня. Продолжается срочная эвакуация, ситуация точно повлияет на работу Запорожской АЭС, а аннексированный Крым вновь начнет испытывать острую нехватку воды. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал происшедшее экоцидом и очередным военным преступлением россиян, а глава государства Владимир Зеленский срочно провел заседание Совета нацбезопасности и обороны. Эксперты продолжают анализировать происшедшее для издания "Комментарии".
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