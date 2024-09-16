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Платим как в Европе: ждать ли украинцам заоблачных цен на интернет

Чем меньше будет операторов связи на территории Украины – тем больше вероятность того, что население потеряет доступ к информации – Александр Федиенко

сегодня, 18:32
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Черновалова Кристина

Александр Федиенко, председатель подкомитета по кибербезопасности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны, предупреждает о потенциальных последствиях возможного нового регулирования рынка связи.

Платим как в Европе: ждать ли украинцам заоблачных цен на интернет

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По его словам, уменьшение количества операторов связи может привести к монополизации рынка и ухудшению качества услуг, что в конечном счете может обременить кошельки украинцев стоимостью услуг на уровне европейских цен.

"Любые законодательные изменения, нормативно-правовые документы вообще любая регуляция никогда не урегулирует того, появятся ли у оператора генераторы, дополнительные батареи и люди, которые это все будут обслуживать", – пояснил Александр Федиенко.

По словам Федиенко, шаги со стороны исполнительной власти по повышению регуляции провайдеров интернет-услуг могут повлечь за собой уменьшение количества операторов, что, в свою очередь, ведет к росту цен и ухудшению качества услуг. Эти меры, по мнению эксперта, могут оказаться препятствием для обеспечения надлежащего доступа к информации для населения.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине обновились правила для мобильных операторов. Теперь они должны гарантировать, что мобильная связь будет работать до 10 часов даже при отключении электроэнергии. Это решение принято Национальным центром управления и тестирования (НЦУ) и выдвигает новые требования перед мобильными компаниями.

Читайте на портале "Комментарии" — Представители Национальной комиссии, осуществляющие государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, провели 10 внеплановых проверок операторов мобильной связи в нашей стране. Они нашли нарушения в работе компаний Киевстар, Vodafone Украина, lifecell.



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Источник: https://www.youtube.com/live/aDe5Ww-XHMk
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