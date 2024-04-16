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Плата за вход: новые пользователи соцсети X столкнутся с комиссией

Детали предлагаемой схемы пока не уточняются

сегодня, 16:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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Американский миллиардер Илон Маск предложил новую меру для борьбы с фальшивыми аккаунтами на своей социальной платформе X, ранее известной как Twitter. Согласно его заявлению, новые пользователи могут столкнуться с необходимостью оплаты символической суммы за возможность публикации своих постов.

Плата за вход: новые пользователи соцсети X столкнутся с комиссией

Илон Маск хочет брать деньги с новых пользователей X

Маск утверждает, что введение платы является "единственным способом" противостоять массовому созданию аккаунтов автоматизированными системами, включая современные искусственные интеллекты и тролль-фермы. Эти системы, как отмечает он, способны обходить стандартные методы верификации, такие как тесты CAPTCHA.

В рамках этой инициативы новые пользователи смогут свободно создавать аккаунты, но для начала публикации контента им придется либо заплатить небольшую комиссию, либо подождать три месяца. Детали предлагаемой схемы, включая размер комиссии и точную дату введения изменений, пока не уточняются.

Эта мера может стать частью широкой стратегии по очистке платформы от нежелательного контента и повышению качества общения между пользователями. Предложение Маска уже вызвало обширные дискуссии среди сообщества технологических экспертов и пользователей социальных сетей, многие из которых выражают обеспокоенность относительно доступности платформы для новых пользователей.

В то время как некоторые критики утверждают, что такой подход может ограничить свободу слова и уменьшить демократичность платформы, другие видят в этом шаге необходимую меру для обеспечения подлинности и качества пользовательского опыта.

Напомним, что на недавней конференции Morgan Stanley, Илон Маск, владелец и визионер компании, поделился своими амбициозными планами по переосмыслению концепции взаимодействия пользователей с контентом, а также расширению функционала платформы в финансовом направлении.



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