Нововведение в соцсети X: Илон Маск планирует убрать количество лайков и репостов

В эпоху, когда социальные сети становятся непременной частью нашей повседневной жизни, платформа X (бывший Twitter) делает шаги, которые могут кардинально изменить восприятие цифрового пространства. На недавней конференции Morgan Stanley, Илон Маск, владелец и визионер компании, поделился своими амбициозными планами по переосмыслению концепции взаимодействия пользователей с контентом, а также расширению функционала платформы в финансовом направлении.

Илон Маск планирует убрать количество лайков и репостов

Илон Маск, владеющий компанией X, поделился инсайтами, которые могут указывать на будущее социальной сети. Маск отметил, что отображение количества лайков и репостов может визуально перегружать контент на платформе, отвлекая пользователей от сущности публикаций. В свете этого, рассматривается инициатива убрать эти показатели из интерфейса. Этот шаг можно интерпретировать как попытку сосредоточить внимание на качестве контента, а не на его популярности. Такое изменение может побуждать пользователей к более содержательному общению и разделению важных идей вместо погони за признанием через понравившиеся.

Параллельно с изменениями в интерфейсе Маск раскрывает амбициозные планы на расширение возможностей X в финансовом секторе. Соцсеть намерена получить лицензии на денежные переводы в Калифорнии и Нью-Йорке, с ожиданием, что лицензия в Калифорнии будет предоставлена в течение следующего месяца, а в Нью-Йорке – через несколько месяцев. Некоторые штаты, такие как Пенсильвания и Юта, уже открыли для X дверь в сферу финансовых операций.

Напомним, что в Конгресс США внесли законопроект, направленный против популярной социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Предложение законодателей звучит однозначно: ByteDance должен отказаться от собственности на TikTok во избежание ее запрета на территории США.





Источник:

© Comments.ua В Конгресс США внесли законопроект, направленный против популярной социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Предложение законодателей звучит однозначно: ByteDance должен отказаться от собственности на TikTok во избежание ее запрета на территории США.Источник: https://society.comments.ua/ru/news/developments/u-ssha-mozhut-zaboroniti-tiktok-u-chomu-prichina-727280.html © Comments.ua





Источник:

© Comments.ua В Конгресс США внесли законопроект, направленный против популярной социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Предложение законодателей звучит однозначно: ByteDance должен отказаться от собственности на TikTok во избежание ее запрета на территории США.Источник: https://society.comments.ua/ru/news/developments/u-ssha-mozhut-zaboroniti-tiktok-u-chomu-prichina-727280.html © Comments.ua