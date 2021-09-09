План убийств и фотография отца с выколотыми глазами: что нашли у девушки из Полтавы, которая стреляла из арбалета

Страшные вещи нашли представители следствия в квартире, где жила полтавчанка Тая Петрова. Именно она шокировала всю страну, выпустив стрелы из подаренного родителями арбалета в учебном заведении, где когда-то училась. Попала в педагогов, которые, к счастью, только получили ранения. Но обнаруженные вещи говорят о преступных намерениях 19-летней девушки. Об этом сообщает "Полтавская волна", журналисты которой пообщались со свидетелем, что не афиширует своего имени.

Дома у девушки нашли ужасные вещи (фото: Нацполиция)

Она рассказала, что ей стало страшно от того, когда на стене комнаты она увидела череп, измазанный подсохшей кровью. На столе нашли блокнот девушки, где она спланировала каждый день сентября.

В такое трудно поверить, но меткая арбалетница планировала в дальнейшем осуществить новые нападения и новые убийства. Педагоги были первыми. Правда, еще одно убийство Таисия запланировала себе еще на 28 августа. Но, неизвестно, осуществила ли она его и кого выбрала жертвою. Также 22 сентября агрессивная полтавчанка планировала поджечь дом, где проживала.

В телефоне Петровой, который изъяли полицейские, были сохранены фотографии разрубленных на части животных.

Свидетель еще рассказала, что фотография отца, висевшая на стене ее комнаты, была в ужасном состоянии. Глаза человека выколоты, само фото помечено какими-то символами, напоминающими восточные иероглифы.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Полтаве 19-летняя девушка рассказала, почему начала кровавую стрельбу из арбалета . Молодая полтавчанка буквально через несколько дней после праздника знаний учинила кровавую расправу в городской школе №11. Стреляла без причины, просто так, в незнакомых педагогов. Ранила двух педагогов. Возможно, кого-то и еще убила бы, но оружие у нее забрали.

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