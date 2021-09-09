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План убийств и фотография отца с выколотыми глазами: что нашли у девушки из Полтавы, которая стреляла из арбалета

Также нашли личный дневник, в котором заранее расписан весь сентябрь

сегодня, 08:00
Автор:

Лиля Воробьева

Страшные вещи нашли представители следствия в квартире, где жила полтавчанка Тая Петрова. Именно она шокировала всю страну, выпустив стрелы из подаренного родителями арбалета в учебном заведении, где когда-то училась. Попала в педагогов, которые, к счастью, только получили ранения. Но обнаруженные вещи говорят о преступных намерениях 19-летней девушки. Об этом сообщает "Полтавская волна", журналисты которой пообщались со свидетелем, что  не афиширует своего имени.

План убийств и фотография отца с выколотыми глазами: что нашли у девушки из Полтавы, которая стреляла из арбалета

Дома у девушки нашли ужасные вещи (фото: Нацполиция)

Она рассказала, что ей стало страшно от того, когда на стене комнаты она увидела череп, измазанный подсохшей кровью. На столе нашли блокнот девушки, где она спланировала каждый день сентября.

В такое трудно поверить, но меткая арбалетница планировала в дальнейшем осуществить новые нападения и новые убийства. Педагоги были первыми. Правда, еще одно убийство Таисия запланировала себе еще на 28 августа. Но, неизвестно, осуществила ли она его  и кого выбрала жертвою. Также 22 сентября агрессивная полтавчанка планировала поджечь дом, где проживала.

В телефоне Петровой, который изъяли полицейские, были сохранены фотографии разрубленных на части животных.

Свидетель еще рассказала, что фотография отца, висевшая на стене ее комнаты, была в ужасном состоянии. Глаза человека выколоты, само фото помечено какими-то символами, напоминающими восточные иероглифы.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Полтаве 19-летняя девушка рассказала, почему начала кровавую стрельбу из арбалета . Молодая полтавчанка буквально через несколько дней после праздника знаний учинила кровавую расправу в городской школе №11. Стреляла без причины, просто так, в незнакомых педагогов. Ранила двух педагогов. Возможно, кого-то и еще убила бы, но оружие у нее забрали.


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Источник: https://poltavawave.com.ua/p/cherep-z-kroviu-rozchlenovani-tvarini-i-shchodennik-z-planom-ubivstv-i-pidpaliv----shcho-znaishli-v-kvartiri-poltavskoyi-strilkini-487700
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