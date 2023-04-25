План США забраковали – кто и дальше хочет торговать с Россией

Европейский Союз и Япония не согласились с планом США и стран "Большой семерки" по запрету почти всего экспорта в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на рейтинговое издание "Financial Times".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что на следующей встрече лидеров G7, которая состоится в японской Хиросиме, должно прозвучать заявление об изменении режима секторальных санкций против РФ на полный запрет на экспорт с некоторыми исключениями, пишет издание. Так, планируется оставить экспорт медицинской, сельскохозяйственной и другой продукции.

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Однако в издании отмечают, что представители ЕС и Японии выступили против такого решения.

"С нашей точки зрения, это просто невозможно", – заявил один анонимный чиновник.

Отметим, ранее "Bloomberg" обнародовал информацию о том, что часть союзников Украины, в том числе США, рассматривают введение практически полного запрета экспорта товаров в Россию. Чиновники стран "Большой семерки" обсуждали такие ограничения перед майским саммитом в Японии.

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Также издание "Комментарии" сообщало – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал дружественные страны не педалировать переговоры Киева с Москвой. По его словам, цель российского агрессора остается неизменной – уничтожение Украины. А потому говорить с РФ можно только языком силы, а именно – оружия. О чем говорят такие заявления? Что важно понимать Украине и ее партнерам? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



