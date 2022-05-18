«План Маршалла»: как ЕС собрался восстанавливать Украину – какие требования для Киева

Европейский Союз разработал план послевоенного восстановления Украины на сотни миллиардов евро. Как пишет немецкое издание Sueddeutsche Zeitung, которое получило в распоряжение восьмистраничный проект решения, ЕС потребует от Киева бороться с коррупцией и проводить реформы для приближения и будущего вступления страны в Евросоюз. Эксперты оценили для издания "Комментарии" сам факт появления подобного плана и выдвигаемые Украине требования.

Разрушенные города. Фото: из открытых источников

Реализация Плана восстановления станет новым испытанием нации на зрелость и способность выживать, и развиваться

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин называет новый "план Маршалла для Украины" мощным и позитивным сигналом от Европейского Союза.

"Однако, нужно понимать, что это всего лишь рамочная конструкция. Успех восстановления страны во многом будет обусловлен как внутренним наполнением этого плана (куда и для чего будут тратиться деньги), так и качеством его исполнения (как деньги станут расходоваться). Последнее видится наибольшей проблемой, так как прозрачность и подотчетность власти не достигли необходимого уровня", – считает аналитик.

По его словам, это подтверждает ситуация с аудитом расходов бюджета из ковид-фонда и программа Большое строительство.

Не меньшие опасения, продолжает Вячеслав Черкашин, вызывает способность действующей власти проводить непопулярные реформы – сокращать размер государства, степень его вмешательство в экономику. В пример он приводит ситуацию с главой Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, отставки которого требует украинское бизнес-сообщество. Пока безуспешно.

"Но, повторюсь, в целом, План восстановления нам жизненно необходим. А его реализация станет новым испытанием нации на зрелость и способность выживать и развиваться, несмотря ни на что", – резюмирует Вячеслав Черкашин.

Крайне важно, чтобы после этой войны, после обновления Украины зарабатывали мы, а не на нас

Председатель Национального Совета экономического развития, член исполкома г. Бровары Алексей Дорошенко рассуждает так:

"Если мы говорим о том, что ЕС, выделяя деньги Украине, выдвигает какие-то условия, надо понимать, что это – обычная практика. Так делает любая международная организация. Мы, конечно, должны прислушиваться. Но выдвигать на те или иные требования – контраргументы".

Так, по словам эксперта, его и ранее напрягало слово "коррупция" по отношению к Украине. А сейчас напрягает еще больше.

"Дело в том, что размеры касательно нашей страны преувеличены, гиперболизированы. И говоря о "коррупции в Украине", европейцы как-то "забывают", что подобное понятие есть и у них. И что коррупционные скандалы в странах ЕС то и дело вылезают на поверхность, причем на высшем уровне – премьеры, президенты и так далее. В ряде европейских стран уровень "серого рынка" (который, в принципе, сопоставим с уровнем коррупции) составляет от 10% (в скандинавских странах) до 30% (в той же Италии). В Украине – до 40%. Разница не такая большая", – отмечает Алексей Дорошенко.

К тому же, акцентирует он, в Украине, особенно в период войны, стало ясно, что размеры коррупции точно были преувеличены.

"Если бы она была столь всепоглощающая, как об этом рассказывают те, кто на этом зарабатывает (условные антикоррупционные органы, которые много говорят, но мало делают), мы увидели бы нежелание людей защищать реально коррумпированное государство. Много говорилось, к примеру, о том, что наши вооруженные силы якобы пронизаны коррупцией. И где вы ее увидели? С момента наступления широкомасштабных военных действий, оказалось, что в Украине в наличии всё, что было на бумаге. В отличие от Росси, где все считали, что той же военной техники куда больше, а состояние ее куда лучше, чем в реальности, – акцентирует эксперт. – Так что требования европейские я понимаю, но не всегда разделяю. Подчеркиваю, любая страна зарабатывает на всех, кто находится вокруг нее. В том числе соседях и союзниках. Вопрос – сколько и каким образом. И крайне важно, чтобы после этой войны, после обновления Украины, как можно зарабатывали мы, а не на нас".

Также Алексей Дорошенко отмечает, что, когда мы говорим о дорогостоящих планах восстановления Украины, следует осознавать, что значительную часть прибыли от этого получат именно европейские компании, который пойдут вслед за деньгами.

"Та же Германия, выделяя, к примеру, 1 млрд евро на какой-то регион, естественно, заведет туда свой бизнес (архитектурные, строительные компании, поставка материалов и так далее)", – поясняет эксперт.

Нет сомнения, что Украина станет кандидатом в члены ЕС уже в июне текущего года

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда думает, что для ЕС скорейше восстановление экономики Украины имеет довольно прагматический характер. По ряду причин.

"Во-первых, у меня нет сомнения, что Украина станет кандидатом в члены ЕС уже в июне текущего года. Как не сомневаюсь и в том, что в этом году мы членами Евросоюза не станем. Процедура, скорее всего, продлится несколько лет. Хотя бы потому, что перед нами в очереди стоят еще другие страны, у которых есть не менее мощные лоббисты внутри ЕС. Вторая причина состоит в следующем: объем причиненных российской агрессией Украине разрушений таков, что восстановление нашей страны после этой войны станет наибольшей стройкой в Европе после Второй мировой. И, естественно, для ЕС этот процесс будет важным. Он станет принимать в нем самое активное участие. В том числе потому, что процесс восстановления Украины может дать экономический импульс самому Евросоюзу. Ведь необходимость восстановления и развития будет ощущаться практически во всех отраслях", – поясняет Евгений Магда.

Соответственно, резюмирует он, требования о борьбе с коррупцией и обеспечении прозрачного судопроизводства в Украине – вполне обоснованы. Без них делать серьезные инвестиции в нашу страну ни ЕС, ни другие мировые центры влияния не будут, уверен эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — мнение экс-главы МИД Павла Климкина – Путин попал в ту ловушку, которую сам же и поставил.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!