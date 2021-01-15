Пир во время чумы: наиболее вызывающие зимние каникулы топ-чиновников

Уже известно, где отдыхали украинские топ-политики и чиновники. О том, чей отдых показался наиболее вызывающим — своими мнениями с читателями "Комментариев" поделились украинские эксперты.

Отдых чиновников / Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Уверенность в собственной безнаказанности"

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов напоминает, что президент Зеленский в прошлом году зимой отдыхал в Омане. Куда якобы ездил по делам. В этом году отдыхал в Украине. Но не менее резонансно.

"Как раз, когда Зеленский находился в Омане, 8 января 2020 года, над Ираном был сбит украинский лайнер. И такая институция как президент Украины оказалась не готова как-либо на это реагировать. А глава СБУ был в это время в Куршевеле. И тоже – никакой оперативной и внятной реакции, — отмечает Валерий Дымов. – В этом году Зеленский, вроде бы, не выезжал за пределы Украины. Но 8 января, в годовщину сбития лайнера, и в первый день ужесточения карантина, появились фото президента из Буковеля. Этот курорт стал мемом в этом году. Людям не разрешают покупать носки во время карантина, а в Буковеле отдыхающие толпятся у подъемников и не только".

Поразил эксперта и роскошный отдых главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого в Дубай.

"Когда такая институция как КСУ, находится под пристальным вниманием общественности, экспертов (а должна бы находиться под пристальным вниманием правоохранительных органов), его глава, к которому есть масса вопросов (в том числе касательно имущества в Крыму, документы на которые "легитимизированы" уже оккупационной властью), позволяет себе более чем роскошный отдых. Такое пренебрежение репутацией демонстрирует абсолютную уверенность в своей безнаказанности", — говорит Валерий Дымов.

Произвела на него впечатление и предновогодняя вечеринка в Киевском институте интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия". Как недавно выяснилось, там были и тот самый Тупицкий, и глава Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павел Вовк, и глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич.

"При этом Вовку никак не могут вручить повестку, — отмечает Валерий Дымов. – Но Танасевич, в ведении которой уголовные дела по судьям КСУ и ОАСК, похоже, не в курсе этого…"



Комментируя журналистские расследования, благодаря которым данные об отдыхе Тупицкого и о вечеринке с участием Танасевич стали известными, эксперт отметил, что поддерживает, чтобы подобные факты становились достоянием общественности.

"Но беспокоит, что люди уже воспринимают такие вещи как нечто обыденное, — признался Валерий Дымов. — И такого рода толерантность делает возможным то, что правоохранительные и судебные органы продолжают быть частью коррупционной системы, а многие представители власти уходят от наказания".

"Карантин власти не касается"

Эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко также отметил среди топ-негативных отдыхов – данные о мини-каникулах Зеленского и Тупицкого.

"Вся страна в локдауне, а президент катается на Буковеле и откровенно селфится без маски. И всем видом показывает, что карантинная политика, которую проповедует эта власть, самой власти не касается, — подчеркивает аналитик. — Типа "локдаун – для пипла, а мы – выше". Видим повторение ситуации с велюрами, с посиделками без масок в кафе (которое открыто для избранных). Власть цинично показывает, что держит нас за лохов. Носки, трусы и рукавицы обычным украинцам покупать нельзя. Ну, а "небожителям" можно всё".

Отдых Тупицкого тоже произвел впечатление на Виктора Бобыренко.

"Напомню, что четырехдневное удовольствие обошлось главе КСУ и его семье почти в четверть миллиона гривен.

И это на фоне тотального обнищания украинцев. Глава КСУ слово красуется – смотрите, я смог. А вы так можете? А у нас, между тем, люди даже за коммуналку заплатить не могут", — подчеркивает аналитик.

Виктор Бобыренко обращает внимание, что если человек идет в политику или на высокий чиновничий пост, он становится публичным лицом. И должен понимать, что к нему, к его семье теперь будет повышенное внимание. Что в наш глобальный век обеспечить несложно – у каждого есть телефон с камерой. Ну, а если журналисты еще и целенаправленно отслеживают передвижений той или иной персоны – тем более.

"Тем важнее максимально придерживаться общих правил, демонстрировать, что закон у нас реально один на всех. Что если отдыхают, то за свои, а не за бюджетные деньги. И могут отчитаться за каждую копейку. К сожалению, у нас со всем этим – проблемы", — резюмирует аналитик.

Как сообщал портал "Комментарии", в Конституционном Суде Украины опровергли информацию о слишком дорогостоящем отдыхе Александра Тупицкого. Соответствующая информация подана отделом коммуникаций КСУ и правового мониторинга на официальном сайте организации.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!