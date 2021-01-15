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Глава Антикорсуда была на вечеринке Кивалова с Вовком и Тупицким - СМИ

На эту же вечеринку пришли детективы НАБУ, которые попытались вручить главе Окружного админсуда Киева Вовку повестку в суд

сегодня, 00:10
Автор:

Ольга Чародий








Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия" в тот вечер, когда там развлекались одиозные судьи, в частности глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк. Об этом сообщает  "Слідство.Інфо" в материале "Тайны следствия".

Глава Антикорсуда была на вечеринке Кивалова с Вовком и Тупицким - СМИ

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич (фото из открытых источников)

 По данным нескольких источников редакции в правоохранительных органах, 23 декабря глава ВАКС Елена Танасевич якобы приехала на предновогоднюю вечеринку, организованную президентом НУ "Одесская юридическая академия", Сергеем Киваловым в киевском представительстве вуза.

Как сообщают источники, Танасевич возможно была в одной компании с подозреваемым Павлом Вовком и другими судьями. При этом именно Антикоррупционный суд рассматривает дело подозреваемого судьи Вовка. Кроме Вовка, по информации журналистов-расследователей, на праздновании был еще один топ-подозреваемый в мантии – глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. На эту же вечеринку пришли детективы Национального антикоррупционного бюро, которые попытались вручить Вовку повестку в суд. Судья срочно покинул здание  – даже без верхней одежды и игнорируя детективов.

Журналисты связались с главой ВАКС Еленой Танасевич, но та посоветовала обратиться в пресс-службу и бросила трубку. На запрос Антикоррупционный суд сообщил, что вечером 23-го декабря Танасевич посетила Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия". Однако в ВАКС заявили, что она приехала в учебное заведение на 18 часов "для обсуждения организации онлайн-лекций для студентов". Директор института Василий Фелик сказал журналистам "Слідство.Інфо", что не знает о проведении судейской вечеринки на территории института.


Напомним, скандально известный глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий считает, что ему хотят вручить липовое подозрение. О подобной возможности, как сообщается в документе, Тупицкого информировали достоверные источники, ссылаясь на Офис Президента.


 


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Источник: https://www.slidstvo.info/news/golova-antykoruptsijnogo-sudu-bula-v-instytuti-kivalova-todi-zh-koly-tam-svyatkuvaly-pidozryuvani-vovk-i-tupytskyj/
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