Pfizer начала испытывать вакцину на беременных

Компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет.

Вакцинация (фото из открытых источников)

Как сообщает на сайте BioNTech, первые участницы уже сделали прививки.

Всего в исследованиях должны поучаствовать четыре тысячи беременных женщин в возрасте 18 лет и старше, вакцинация проводится на 24-34 неделях беременности.

Каждая женщина будет участвовать в исследовании в течение от 7 до 10 месяцев, в зависимости от того, что она получила: вакцину или плацебо. Кроме того, родившиеся у участниц испытания дети будут находиться под наблюдением до шестимесячного возраста. Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 110 млн.

Напомним, вакцинироваться против коронавирусного заболевания противопоказано тем, кто на момент прививки болеет COVID-19 или любой другой болезнью в острой фазе либо недавно перенес заболевание. В целом прививаться не рекомендуется тем, у кого диагностирована острая инфекция. Об этом рассказал доктор-иммунолог Борис Донской в эфире 24 канала.По словам специалиста, при наличии заболевания не исключается риск появления определенных реакций организма, которые пациент может связывать с последствиями вакцинации. Врач считает, что во время острого течения заболевания лучше не прививаться, пока болезнь полностью не уйдет.

Более того, иммунолог также не рекомендует прививаться всем, кто имеет аллергию, особенно на некоторые составляющие препарата, особенно на полиэтиленгликоль.

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