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Первым военным КНДР уже "насыпали" знатно: подробности от ЦПД

В Курской области северокорейцы уже почувствовали на себе мощь украинского оружия

сегодня, 11:45
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Кравцев Сергей

Первые военные Северной Кореи, которые были отправлены на помощь путинскому режиму в Курскую область, вероятно уже стали целью для украинских бойцов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram-канала руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко.

Первым военным КНДР уже "насыпали" знатно: подробности от ЦПД

Военные КНДР. Фото из открытых источников

Руководитель ЦПД отметил, первые северокорейские бойцы уже попали под обстрел. Информация об их судьбе не уточняется.

Стоит отметить, недавно стало известно, что Северная Корея отправила своих военнослужащих на помощь России в ее войне против Украины. По заявлению российского диктатора Владимира Путина, это решение является частью так называемого "стратегического партнерства" между Россией и КНДР.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнюю неделю октября 2024 года российское командование перебросило из приморского края РФ в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии Северной Кореи. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Отмечается, что северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов ВКС РФ.

Согласно сообщению украинской разведки, северокорейцев вооружили, в частности, 60-мм минометами и автоматами АК-12. Кроме того, по данным ГУР Минобороны Украины, военным из Северной Кореи выдали пулеметы РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7. 

"Также северным корейцам или, как их называют в российской оккупационной армии, "особым бурятам" выдали немного приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей", – говорится в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – войска КНДР столкнутся с огромными проблемами в Украине: британская разведка раскрыла детали.




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