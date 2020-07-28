kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.07.2020

BTC/USD

10923.20

ETH/USD

317.05

LTC/USD

53.56

НБУ 28.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Первые сутки нового мира: в штабе рассказали, как прошел день на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

Первые сутки нового мира: в штабе рассказали, как прошел день на Донбассе

Боевики нарушили перемирие в первую же ночь режима тишины

сегодня, 07:57
Автор:

Виолетта Комаровская
Первые сутки нового мира: в штабе рассказали, как прошел день на Донбассе

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

За первые сутки нового перемирия на Донбассе было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС 28 июля.

"В частности, в районе населенного пункта Водяное противник открывал огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Пивденного совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди наших воинов в результате вражеских обстрелов нет", - отметили в штабе.

Кроме того, еще одну провокацию зафиксировали неподалеку от Новомихайловки. Там террористы вблизи украинских позиций при помощи ручных противотанковых гранатометов осуществили минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

С начала текущих суток в районе ООС наблюдается тишина. "Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника. На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано", - говорится в сводке.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, реально ли, по мнению экспертов, сохранить режим тишины на Донбассе надолго. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!