Прекращение огня на Донбассе: насколько реально, что в этот раз будут соблюдать «режим тишины»

Представители ТКГ 22 июля согласовали меры по прекращению огня на востоке Украины, которые вступят в силу с 27 июля. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие риски есть в мерах контроля, о которых договорились в рамках встречи ТКГ в Минске и насколько вероятно, что обстрелы на Донбассе на самом деле прекратятся.



Прекращения огня на Донбассе: очередные договоренности

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко напоминает, что Украина далеко не в первый раз договаривается о режиме прекращения огня. Каждый раз – тщетно.

"Просто Зеленскому и новой команде переговорщиков Резникова срочно нужен результат, – поясняет он. – Опасность в этот раз заключается в механизме верификации и дисциплинарных санкциях за нарушение перемирия. Первое возлагается на "СЦКК в нынешнем составе". России там нет с 2017 года, в то же время существуют так называемые представительства СЦКК "ДНР" и "ЛНР" – фейковые структуры, которые РФ хочет привлечь вместо себя".

Валерий Кравченко надеется, что украинская сторона не признала их легитимность в погоне за миром.

"Иначе, это де-факто признание гражданской войны и отбеливание имиджа России, которая вроде не при делах, – подчеркивает эксперт. – Второй звоночек – дисциплинарные санкции. Очевидно, что их будут применять не к РФ. В то же время упоминается, что прекращение огня происходит через приказы ВСУ и приказы "вооруженных формирований ОРДЛО". С кем тогда реально воюет Украина последние 6 лет? С ОРДЛО?"

Россия, отмечает Валерий Кравченко, умывает руки и всё глубже заманивает украинских переговорщиков в капкан признания гражданской войны.

"Принесет ли это мир? Скорее, это принесет раскол в обществе, дискредитацию власти и еще одну войну в Украине, на этот раз реально гражданскую, чего и добивается Путин", – резюмирует директор Центра международной безопасности.

Прекращения огня на Донбассе: оптимизма мало

Заместитель директора Украинского института политики (УИП), политический эксперт Кирилл Молчанов не испытывает оптимизма по поводу этого, как говорят в Офисе президента, "прорывного решения".

"Порядка 30 решений о прекращении огня было с 2014-го года, – напоминает эксперт. – И все они длились буквально несколько дней. Не вижу предпосылок, чтобы сейчас что-то было по-другому".

По мнению Кирилла Молчанова, не решается ключевой вопрос – какого-либо наказания за содеянные нарушения. Ни ОБСЕ, ни нормандский формат не может наказать сторону, которая нарушает режим прекращения огня.

"Поэтому я, слабо верю, что новые договоренности на что-то всерьез повлияют, – говорит замдиректора УИП. – К тому же, в Офисе президента сообщили, что выборов в ОРДЛО не будет до передачи Украине контроля за границей. Что противоречит Минским соглашениям. Так что мы опять упираемся в политический тупик решения ситуации. А как уже показала практика, без шагов в плане политического урегулирования, режим прекращения огня держится считанные дни. У нашей власти нет комплексного подхода к решению проблемы. Зато есть желание что-то подкинуть избирателю перед местными выборами".

Прекращения огня на Донбассе: шансов на успех больше, чем раньше

Достижение соглашения о введении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе – это первый серьёзный прогресс в переговорном процессе с декабря, 2019 года, уверен эксперт в сфере права и политических технологий, руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко.

"С осторожным оптимизмом можно ожидать, то данное соглашение имеет большие шансы на успех, чем предыдущие договоренности, – считает эксперт. – Во-первых, президент Украины Владимир Зеленский действительно искренне хочет восстановления мира на Донбассе и готов пойти на выполнение минских соглашений в полном объеме, хотя, как мы помним, "Минск" – это творение другого президента, фамилия которого Порошенко. С другой стороны – похоже, что на фоне сложных внутриполитических проблем, на фоне событий в Хабаровске, а также не прекращающегося международного давления (в том числе – продления санкций со стороны ЕС), руководство Российской Федерации действительно готово пойти на деэскалацию ситуации на Донбассе".

Михаил Дяденко напоминает, что еще недавно со стороны представителей РФ звучали совсем другие посылы, суть которых сводилась к тому, что ситуация зашла в тупик и виновата в этом Украина.

"Поэтому, если удастся существенно сократить или свести к нулю количество обстрелов на линии разграничения – это может стать важным фактором на пути к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, – уверен эксперт. – Основной риск, который может помешать этому процессу – неконструктивные действия так называемой "патриотической" оппозиции во главе с "Европейской Солидарностью". Порошенко и разношерстные политические группы, ориентированные на него, не заинтересованы в том, чтобы начался реальный мирный процесс. Ведь тогда основная риторика этой политической команды, во многом благодаря которой они получили такую электоральную поддержку, потеряет всякий смысл".

Ранее "Комментарии" писали, что президенты Украины и Швейцарии направили 17 грузовиков с гуманитарной помощью на территорию подконтрольного Донбасса.





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