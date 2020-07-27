Перемирие на Донбассе: как прошла первая ночь режима тишины

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Сегодня, 27 июля, с полуночи на Донбассе стартовал режим прекращения огня. Ранее о нем договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске. Об обстрелах боевиков в первую ночь перемирия в Штабе Операции объединенных сил не сообщают. Украинским военным отдали приказ не стрелять.

В очередной раз попробовать остановить огонь на Донбассе переговорщики решили 22 июля. В частности, они прописали ряд правил, которых должны придерживаться и украинские армейцы, и боевики.

С 27 июля сторонам на линии соприкосновения запрещено:

- идти в наступление и проводить разведку, в том числе и с помощью беспилотников;

- стрелять с любого оружия, в частности и снайперского;

- с населенных пунктов и окрестностей стороны обязаны вывести тяжелую технику. Ее нельзя размещать на территории школ, больниц, детсадов и т.д.

За нарушение режима прекращения огня виновный должен понести дисциплинарное наказание. А следить, чтобы оружие молчало будет специальные люди из СЦКК.

Ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что украинским военным стрелять будет разрешено только в одном случае - если нужно будет дать адекватный ответ на стрельбу или атаку со стороны боевиков. К слову, накануне Зеленский за несколько часов до старта перемирия созвонился с Владимиром Путиным. Это был их первый разговор за последние 5 месяцев.

Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, реально ли сохранить режим тишины на Донбассе надолго.

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