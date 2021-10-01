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Первые пошли: в Украине вынесли приговоры за подделку COVID-сертификатов

За подделку COVID-сертификата придется заплатить 850 грн

сегодня, 15:55
Автор:

Кравцев Сергей

Жовковский районный суд Львовской области вынес первые в Украине приговоры за махинации с COVID-сертификатами о вакцинации. Жители Ивано-Франковской и Хмельницкой области получили штрафы за то, что попытались использовать поддельные COVID-сертификаты. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет zaxid.net.

Первые пошли: в Украине вынесли приговоры за подделку COVID-сертификатов

COVID-сертификат Фото: PIXABAY

В сообщении речь идет о том, что гражданин Украины в сети Интернет отыскал пример бланка о прививке вакциной Pfizer с реквизитами Ивано-Франковской областной клинической больницы. Скачав этот бланк, мужчина попытался подделать его, вписав, туда свои данные, а также данные своего сына. При попытке пересечь границу с Польшей и было выявлено подделку. Пограничникам не оставило труда обнаружить, что мужчина пытается их обмануть. Суд признал виновным мужчину и обязал того уплатить штраф в размере 850 гривен.

Другой случай произошел в городе Хмельницкий. Там женщина также через интернет скачала образец сертификата клиники "Мирамед", внесла свою фамилию. Махинация женщины также, как и мужчины стала известна при попытке пересечь украино-польскую границу с поддельным документом. Пограничники также обнаружили подделку. Женщине также придется уплатить в бюджет Украины 850 гривен. Суд признал ее виновной.

Читайте также на портале "Комментарии" — главный санврач страны Игорь Кузин рассказал, какая главная цель в том, что в стране будут выдавать зеленый и желтый внутренние COVID-сертификаты. Также Игорь Кузин рассказал, можно ли будет украинцам жить полноценной жизни без данных документов.



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Источник: https://zaxid.net/pershi_v_ukrayini_viroki_za_pidrobku_kovid_sertifikativ_vinesli_na_lvivshhini_n1527335
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