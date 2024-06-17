Первая страна, не подписавшая коммюнике Саммита мира объяснила свое решение

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Slava Kot
Министерство иностранных дел Индии опубликовало заявление о ее присутствии на Саммите мира, а также указало причины, почему страна, несмотря на участие в мирном саммите, отказалась подписать совместное коммюнике.
Индия не подписала коммюнике Саммита мира из-за отсутствия России. Фото из открытых источников
В МИДе Индии назвали свое участие на Саммите мира важным для изучения путей мирного окончания войны в Украине. Однако основной причиной, почему Индия не подписала общий документ, оказалось отсутствие контактов между Украиной и Россией.
В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что приемлемые для обоих государств условия могут стать началом для окончания войны.
Напомним, что 15 из 93 стран отказались подписать совместное заявление по итогам саммита мира. Кроме Индии, в список попали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индонезия, Ирак, Иордания, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Южная Африка, Саудовская Аравия и Таиланд. Всего 78 стран подписали коммюнике Саммита мира.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, когда может состояться второй Саммит мира.
Также "Комментарии" писали о президенте Колумбии, который неожиданным образом объяснил, почему отменил свой визит на Саммит мира.
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