Первая страна, не подписавшая коммюнике Саммита мира объяснила свое решение

Министерство иностранных дел Индии опубликовало заявление о ее присутствии на Саммите мира, а также указало причины, почему страна, несмотря на участие в мирном саммите, отказалась подписать совместное коммюнике.



Индия не подписала коммюнике Саммита мира из-за отсутствия России. Фото из открытых источников

В МИДе Индии назвали свое участие на Саммите мира важным для изучения путей мирного окончания войны в Украине. Однако основной причиной, почему Индия не подписала общий документ, оказалось отсутствие контактов между Украиной и Россией.

"Участие Индии в Саммите по миру в Украине… согласуется с нашим четким и последовательным подходом к тому, что крепкого мира можно достичь только путем диалога и дипломатии. Мы продолжаем верить, что такой мир требует объединения всех заинтересованных сторон, искреннего и практического взаимодействия между двумя сторонами конфликта", — сообщили в индийском МИДе.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что приемлемые для обоих государств условия могут стать началом для окончания войны.

"По нашему мнению, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к крепкому миру. Согласно этому подходу, мы решили избегать связей с Общим коммюнике или любым другим документом, вытекающим из этого саммита", — добавили в ведомстве.

Напомним, что 15 из 93 стран отказались подписать совместное заявление по итогам саммита мира. Кроме Индии, в список попали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индонезия, Ирак, Иордания, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Южная Африка, Саудовская Аравия и Таиланд. Всего 78 стран подписали коммюнике Саммита мира.

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