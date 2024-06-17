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Первая страна, не подписавшая коммюнике Саммита мира объяснила свое решение

В МИДе Индии объяснили свой отказ поставить подпись под общим заявлением по итогам Саммита мира.

сегодня, 09:10
Автор:
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Slava Kot
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Министерство иностранных дел Индии опубликовало заявление о ее присутствии на Саммите мира, а также указало причины, почему страна, несмотря на участие в мирном саммите, отказалась подписать совместное коммюнике.

Первая страна, не подписавшая коммюнике Саммита мира объяснила свое решение

Индия не подписала коммюнике Саммита мира из-за отсутствия России. Фото из открытых источников

В МИДе Индии назвали свое участие на Саммите мира важным для изучения путей мирного окончания войны в Украине. Однако основной причиной, почему Индия не подписала общий документ, оказалось отсутствие контактов между Украиной и Россией.

"Участие Индии в Саммите по миру в Украине… согласуется с нашим четким и последовательным подходом к тому, что крепкого мира можно достичь только путем диалога и дипломатии. Мы продолжаем верить, что такой мир требует объединения всех заинтересованных сторон, искреннего и практического взаимодействия между двумя сторонами конфликта", — сообщили в индийском МИДе.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что приемлемые для обоих государств условия могут стать началом для окончания войны.

"По нашему мнению, только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон, могут привести к крепкому миру. Согласно этому подходу, мы решили избегать связей с Общим коммюнике или любым другим документом, вытекающим из этого саммита", — добавили в ведомстве.

Напомним, что 15 из 93 стран отказались подписать совместное заявление по итогам саммита мира. Кроме Индии, в список попали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индонезия, Ирак, Иордания, Колумбия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Южная Африка, Саудовская Аравия и Таиланд. Всего 78 стран подписали коммюнике Саммита мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, когда может состояться второй Саммит мира.

Также "Комментарии" писали о президенте Колумбии, который неожиданным образом объяснил, почему отменил свой визит на Саммит мира.



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Источник: https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/37879/Remarks_by_Head_of_the_Indian_Delegation_Secretary_West_Shri_Pavan_Kapoor_at_the_Summit_on_Peace_in_Ukraine_Burgenstock_Switzerland_June_1516_2024
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