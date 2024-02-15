Первая социология после отставки Залужного: как изменилось мнение украинцев

Большинство них соотечественников категорически против отставки Валерия Залужного (против 80,45%), а также против принудительной мобилизации (против 89,72%). Абсолютное большинство за добровольную мобилизацию с применением дополнительной финансовой мотивации (за – 93,97%) и призыв силовиков, работающих в тылу (за – 86,54%). Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного общественной организацией "Передовые Правовые Инициативы", пишет "RegioNews".

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

В материале отмечается. именно эти два события – отставка Валерия Залужного и внесение в парламент законопроекта о мобилизации – изменили политические предпочтения украинцев.

Социологи выяснили, что, если бы выборы президента Украины проходили сегодня, то больше всего голосов среди тех, кто определился и собирается прийти на избирательные участки, отдали: Валерию Залужному – 38,16%, Владимиру Зеленскому – 16,17%, Юлии Тимошенко – 9,91%, Петру Порошенко – 8,08%.

В случае, если Валерий Залужный не будет участвовать в президентской гонке, то результаты волеизъявления определившихся с выбором выглядят так: Владимир Зеленский — 21,01%, Юлия Тимошенко — 18,83%, Петр Порошенко — 14,14% Виталий Кличко – 6,64%.

В то же время, если бы выборы в парламент проходили сегодня, то в Раду прошли бы только 4 партии: партия Валерия Залужного 36,92%,

блок Владимира Зеленского – 12,76%, "Родина" Юлии Тимошенко – 9,84%, "Европейская солидарность" Петра Порошенко – 7,65%. Остальные – набирают гораздо меньше 3%.

Социологический опрос проводился 9-11 февраля 2024 г. ВОО "Передовые Правовые Инициативы" в Украине (кроме оккупированных и прифронтовых регионов) и заграницей (где наибольшее количество украинских беженцев).

В исследовании приняли участие 5105 респондентов в возрасте от 18 лет. 50% опрошено методом интервью "face-to-face" и 50% – по телефону через мобильное приложение системы "IQR", разработанное специалистами "ППИ". Погрешность репрезентативности не превышает 2,0%.

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