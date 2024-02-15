Доверяют ли украинцы Сырскому: КМИС представил результаты опроса

40% наших соотечественников доверяют новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, в то же время 35% ничего не знали о нем в феврале 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Киевского международного института социологии.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

В КМИС отметили, 21% наших соотечественников заявили, что не доверяют Сырскому, еще 4% – не определились с ответом.

При этом 35% украинцев ничего не знали о нем в феврале, и 48% ничего не знали о главкоме в декабре текущего года.

Среди ознакомленных с деятельностью и биографией Сырского ему доверяют 62% опрошенных и не доверяют 33%. КМИС отмечает, что это данные за февраль. По сравнению с декабрем в целом показатели не изменились – 63% против 29%.

Относительно бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного – у него самый высокий уровень доверия в обществе. Ему доверяют 94% украинцев, не доверяют всего 5%.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ генерала Валерия Залужного, предложив тому оставаться в команде власти. Новым главкомом стал генерал Сырский, ранее командующий сухопутными войсками. Как оцениваете данные перемены? К чему они могут привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в повестке дня перед Украиной стоят новые задачи. Лишь постоянное усовершенствование методов ведения боевых действий позволит добиться успеха. Об этом у себя в Telegram-канале заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



