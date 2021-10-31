Перспективы Украины остаться в зеленой зоне ЕС – отвечает Радуцкий

Европейский Союз пересмотрел свой "зеленый список" стран, визиты из которых разрешены. Место Украины в этом списке может освободиться, сообщает агентство "Ліга.Новини" со ссылкой на эфир одного из телеканалов.

Михаил Радуцкий, председатель Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования - фото сайта партии "Слуга народа"

Михаил Радуцкий, глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, заявил, что шансов остаться в "зеленом списке" Европейского Союза у Украины все меньше. Ситуация с уровнем заболеваемости коронавирусом ухудшается, поэтому страна переместится в "красную зону". Такое мнение выразил депутат от партии "Слуга народа" на передаче "Свобода слова Славика Шустера" (канал "Украина").

Швейцария и США уже перенесли Украину в "красную зону", напомнил парламентарий. Европейский Союз раньше дал нам неделю, чтобы справиться с ухудшением ситуации. Так как улучшения нет, то отсрочки тоже уже нет.

Европейский Союз в марте 2020 г. принял ряд рекомендаций по въезду граждан разных стран . Отдельно там выделены страны третьего мира, т.е. не являющиеся членами ЕС. Относительно них используют ряд критериев эпидемической ситуации:

— не более 75 новых случаев на 100 тыс. жителей за последние 14 дней;

— тенденции на понижение заболевания в течение этих же 14 дней;

- более 300 тестов на 100 тыс. жителей за семь дней

и другие критерии.

По состоянию на 28 октября 2021 г. в этом списке 20 стран, в том числе Украина. Если она выпадет из этого списка, как прогнозирует Радуцкий, это не значит, что для украинцев сразу закроются все страны ЕС. Список – это только рекомендация. Далее свои решения должны принять каждая страна в отдельности.

Список "путешественников из третьих стран" должен обновляться каждые две недели. Предусмотрен "механизм экстренного торможения": перевод страны в "красную зону", если ситуация резко ухудшается. Поэтому у Украины есть максимум 14 дней, чтобы подтвердить критерии "зеленой зоны", в которой она пока находится.

Издание "Комментарии" публиковало прогноз Минздрава, когда можно ожидать спада заболеваемости коронавирусом в Украине. С ним можно ознакомиться по ссылке

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