Перевод часов отменен: как украинцы относятся к нововведению

16 июля Верховная Рада приняла закон, отменяющий перевод часов на летнее время. 261 депутат поддержал законопроект, который три года рассматривался в парламенте. Опрос Active Group показал, как на это решение отреагировали украинцы.



Как украинцы относятся к отмене перехода с зимнего на летнее время. Фото из открытых источников

Согласно социологическому опросу компании Active Group большинство украинцев положительно или безразлично относится к отмене перевода часов в Украине с зимнего на летнее время.

39,5% украинцев положительно оценивают решение об отмене летнего перехода. Кроме того, 28,2% указали, что полностью положительно относятся к этой инициативе. 21,7% украинцев отметили, что им безразлично на перевод часов.

Совершенно отрицательно к отмене перевода часов относятся 15,3% опрошенных. Еще 15,1% указали, что к отмене перехода с зимнего на летнее время относятся более отрицательно, чем положительно.

Отношение украинцев к отмене перехода с зимнего на летнее время

Согласно принятому законопроекту, украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время 27 октября 2024 года. После этого перевода на летнее время больше не будет.

Впервые официальный перевод часов в Украине был введен в 1981 году для экономии электроэнергии. Впоследствии решение было введено постановлением Кабмина в 1996 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Алексей Гончаренко подверг критике отмену перевода часов и назвал такое решение нардепов "полным идиотизмом". Чиновник создал петицию к Зеленскому с просьбой ветировать законопроект и объяснил, почему не поддерживает решение об отмене перехода на летнее время.

Также "Комментарии" писали об опросе, который показал, сколько украинцев считает перевод часов полезным.