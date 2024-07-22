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Перевод часов отменен: как украинцы относятся к нововведению

Большинство украинцев поддерживают решение об отмене перевода часов.

сегодня, 17:30
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Slava Kot

16 июля Верховная Рада приняла закон, отменяющий перевод часов на летнее время. 261 депутат поддержал законопроект, который три года рассматривался в парламенте. Опрос Active Group показал, как на это решение отреагировали украинцы.

Перевод часов отменен: как украинцы относятся к нововведению

Как украинцы относятся к отмене перехода с зимнего на летнее время. Фото из открытых источников

Согласно социологическому опросу компании Active Group большинство украинцев положительно или безразлично относится к отмене перевода часов в Украине с зимнего на летнее время.

39,5% украинцев положительно оценивают решение об отмене летнего перехода. Кроме того, 28,2% указали, что полностью положительно относятся к этой инициативе. 21,7% украинцев отметили, что им безразлично на перевод часов.

Совершенно отрицательно к отмене перевода часов относятся 15,3% опрошенных. Еще 15,1% указали, что к отмене перехода с зимнего на летнее время относятся более отрицательно, чем положительно.

Перевод часов отменен: как украинцы относятся к нововведению - фото 2

Отношение украинцев к отмене перехода с зимнего на летнее время

Согласно принятому законопроекту, украинцы в последний раз переведут часы на зимнее время 27 октября 2024 года. После этого перевода на летнее время больше не будет.

Впервые официальный перевод часов в Украине был введен в 1981 году для экономии электроэнергии. Впоследствии решение было введено постановлением Кабмина в 1996 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат Алексей Гончаренко подверг критике отмену перевода часов и назвал такое решение нардепов "полным идиотизмом". Чиновник создал петицию к Зеленскому с просьбой ветировать законопроект и объяснил, почему не поддерживает решение об отмене перехода на летнее время.

Также "Комментарии" писали об опросе, который показал, сколько украинцев считает перевод часов полезным.



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Взимку, коли похмурі дні, світло вмикають майже цілодобово. Тому жодної різниці. Влітку, коли сонце заходить і стає прохолодно, люди будуть більше виходити на вулицю. А тим, хто на вулиці, в цей час вдома світло не використовує. Тому теж немає різниці.


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