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Переписка в Viber как доказательство: что решил Верховный суд

Судьи признали предоставленые доказательства надлежащими и допустимыми

сегодня, 12:15
Автор:

Козлова Альбіна

Судьи Верховного суда признали скриншоты переписки в мессенджерах электронными доказательствами при рассмотрении дела № 753/10840/19. Об этом сообщает Лига. Закон.

Переписка в Viber как доказательство: что решил Верховный суд

Верховный суд признал доказательством переписку, фото из открытых источников

В соответствии со статьей 100 Гражданско-процессуального кодекса Украины электронными доказательствами считаются: электронные документы (в том числе планы, фото, графические изображения, видео и звукозаписи), вебсайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные, базы данных и другие.

По делу № 753/10840/19 женщина, подавшая иск, предоставила в качестве доказательств распечатанные скриншоты переписок с бывшим мужем в Viber. Истица просила запретить бывшему мужу писать ей и их совместному малолетнему сыну по телефону и через мессенджеры, а также запретить ему звонить ей и ребенку в течение полугода.

На такой шаг женщина была вынуждена пойти из-за постоянных угроз и запугивания в сообщениях, которые писал бывший муж. Доказательства этих угроз в переписке в мессенджере она предоставила в суде. Верховный суд, суд первой инстанции и апелляционный суд приняли во внимание распечатанные скриншоты переписок и признали предоставленые доказательства надлежащими и допустимыми, говорится в постановлении суда.

Во время судебных заседаний было установлено, что его сообщения содержат признаки психологического насилия. Таким образом, суд обоснованно запретил бывшему мужу вести переписку, телефонные переговоры с бывшей женой и сыном в том числе и через третьих лиц.

Как сообщал портал "Комментарии", на один из общегосударственных телеканалов подали в суд за систематическое нарушение закона о языке.


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Источник: https://jurliga.ligazakon.net/news/205639_verkhovniy-sud-viznav-rozdrukvki-z-viber-dopustimim-dokazom
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