Переход на новый юлианский календарь: что угрожает церквям в Украине, - мнение мирового теолога

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Белоокая Ира
Убежден один из ведущих мировых православных теологов, глава Международной православной теологической ассоциации Пол Гаврилюк.
Будет ли раскол православных в Украине. Иллюстративное фото
В интервью "Голосу Америки" он рассказал о том, что означает изменение календаря в Украине и не приведет ли этот шаг к расколу православных внутри государства, учитывая ситуацию, в которой сейчас находится УПЦ Московского патриархата, пишут "Комментарии". По его мнению, церкви уже разделены между собой, потому что это выгодно стране-агрессору.
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По словам мирового теолога, церковь имеет высокий порог доверия, поэтому обладает потенциалом в оказании поддержки людям, в сложные времена. Он добавляет, что политика России создает раздор в религиозной составляющей не только украинского государства, но и остального мира.
Поэтому задача Кремля – навести раскол там, где есть возможность это сделать.
Также глава Международной православной теологической ассоциации полностью поддерживает создание ВТО.
Напомним, 24 мая 2023 года Архиерейский Собор Православной церкви Украины (ВТО) принял решение перейти на новоюлианский календарь.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ПЦУ с 1 сентября переходит на новый календарь : что изменится Согласно смене календаря, ПЦУ будет отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Покрова — 1 октября, Крещение — 6 января. В то же время смена не будет касаться Пасхи и Троицы.
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