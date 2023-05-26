Переход на новый юлианский календарь: что угрожает церквям в Украине, - мнение мирового теолога

Убежден один из ведущих мировых православных теологов, глава Международной православной теологической ассоциации Пол Гаврилюк.

Будет ли раскол православных в Украине. Иллюстративное фото

В интервью "Голосу Америки" он рассказал о том, что означает изменение календаря в Украине и не приведет ли этот шаг к расколу православных внутри государства, учитывая ситуацию, в которой сейчас находится УПЦ Московского патриархата, пишут "Комментарии". По его мнению, церкви уже разделены между собой, потому что это выгодно стране-агрессору.

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"Москва хочет разделить храмы, потому что пока церкви будут разделены, они будут тратить большое количество времени и ресурсов, а их лидеры будут противостоять друг другу, а не помогать в усилиях закончить войну", — убежден Пол.

По словам мирового теолога, церковь имеет высокий порог доверия, поэтому обладает потенциалом в оказании поддержки людям, в сложные времена. Он добавляет, что политика России создает раздор в религиозной составляющей не только украинского государства, но и остального мира.

"Даже здесь, в США есть эти совершенно бессмысленные проекты – как попытка "отделить" штат Техас от остальных Соединенных Штатов, Калифорнию или Аляску", — говорит Гаврилюк.

Поэтому задача Кремля – навести раскол там, где есть возможность это сделать.

"И потому, если она может использовать церкви в Украине как средства раздора внутри страны, это, очевидно, будет служить ее военным целям и, в принципе, ее главной цели – расширению России. И потому, я воспринимаю эти расколы, это разделение прежде всего как на проект, осуществляемый государством-агрессором", — замечает Пол.

Также глава Международной православной теологической ассоциации полностью поддерживает создание ВТО.

"Статус ПЦУ уже нормализован, хотя РФ продолжает распространять пропаганду, что Православная церковь Украины какая-то неканоническая. Это просто абсурд", — подытожил он.

Напомним, 24 мая 2023 года Архиерейский Собор Православной церкви Украины (ВТО) принял решение перейти на новоюлианский календарь.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ПЦУ с 1 сентября переходит на новый календарь : что изменится Согласно смене календаря, ПЦУ будет отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Покрова — 1 октября, Крещение — 6 января. В то же время смена не будет касаться Пасхи и Троицы.