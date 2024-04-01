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Переход на летнее время: как к этому относятся украинцы

Поддерживают ли украинцы перевод часов на летнее время. Как влияет такая практика на их состояние и какие затруднения вызывает.

сегодня, 15:20
Автор:
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Slava Kot
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В ночь с 30 на 31 марта в Украине перевели часы на летнее время. Главная цель перевода часов состоит в том, чтобы более рационально использовать световой день, экономить электроэнергию и освещение, а также синхронизоваться с другими странами. Однако как к переводу часов относятся украинцы.

Переход на летнее время: как к этому относятся украинцы

Большинство украинцев считают переход на летнее время бесполезным. Фото из открытых источников

Согласно социологическому исследованию компании Active Group 20,1% украинцев считает, что перевод часов на летнее время полезен. Противоположного мнения придерживаются 54,1% украинцев, а 15,8% затруднились ответить.

Часы переводят в выходные, чтобы люди могли лучше адаптироваться к новому времени. Однако сомнолог Юрий Погорецкий считает, что перевод часов негативно влияет на здоровье человека. По его словам, в этот период увеличивается количество инсультов, инфарктов, аварий на дорогах и случаев самоубийства.

Как показывает опрос Active Group, мнения украинцев разделились относительно влияния на них перехода на летнее время. 19,2% украинцев указывают, что перевод часов вызывает у них значительные трудности. 34% также отметили трудности с переходом на летнее время, однако они для них оказались незначительными. 29,9% опрошенных указали, что не испытывают проблем с переводом часов, а 14,4% украинцев не замечают перехода на новое время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что социологическое исследование компании Active Group показало удовлетворенность у большинства украинцев от боевых действий на территории России.

Также "Комментарии" писали о том, что украинцы назвали изменения, которые могут увеличить рождаемость в Украине.



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Источник: https://t.me/pulsweek/541
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