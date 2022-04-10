Переговоры Зеленского и Путина: почему они откладываются – когда может состояться встреча

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным, скорее всего, лишь после того, как Украина победит в крупных сражениях. Действительно ли все дипломатические ходы исчерпаны до выяснения отношений на поле боя? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото из открытых источников

В Офисе президента, несмотря на красивее реляции, понимают, что война будет продолжаться еще долго

Политолог Виктор Таран подчеркивает:

"История не знает ни одной войны, которая закончилась бы подписанием мира на поле боя – до тех пор, пока не произошло так называемое "генеральное сражение". Пока одна из сторон не одержала явный перевес. Максимум, что может быть подписано до этого – некое перемирие, что-то временное. Но мир от этого не наступит".

По словам эксперта, как бы нам не хотелось скорого мира, как бы мы не хотели, чтобы "всё это скорее прекратилось", до тех пор, пока у обеих сторон будут военные аргументы в виде боеспособных армия, техники, ресурсов – война будет продолжаться.

"Подчеркиваю, что подписание мира после войны – это всегда соглашение между проигравшим и победителем. Тот, кто выиграл, получает определенные бенефициарии в виде территорий, репараций и так далее. А тот, кто проиграл, соответственно – теряет. Ситуация в украино-российской войне – аналогичная. Пока есть силы воевать – обе будут воевать, – уверен политолог. – О том, что Украина и Россия собираются и дальше воевать, говорит тот факт, что страна-агрессор мобилизовала 60 тысяч человек, а по Украине идет третья волна мобилизации на 100 тысяч человек. И когда мы это видим, понимаем, что в Офисе президента, несмотря на красивее реляции, понимают, что война будет продолжаться еще долго".

На данном этапе, отмечает Виктор Таран, российские оккупационные войска пытаются выйти на линию Запорожье-Харьков-Херсон, "порешать" вопрос с Донбассом. И с этих позиций вести переговоры. А задача Украины, соответственно, отбить территории, которые мы временно потеряли с начала вторжения России.

"Перефразируя известное высказывание, пока пушки говорят, дипломаты будут молчать", – резюмирует Виктор Таран.

Эффективность переговоров между Зеленским и Путиным будет зависеть от так называемой Битвы за Донбасс

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк, оценивая грядущие переговоры украинской и российской делегаций, а также вероятные переговоров между Зеленским и Путиным, считает очевидным, что их эффективность будет зависеть от так называемой Битвы за Донбасс.

"Когда Украина вытесняет, разбивает оккупантов, как это произошло в Киевской области, наша позиция усиливается и в смысле переговоров. Так что – да, на полях сражений добывается победы, а за столами переговоров подписывается капитуляция", – отмечает эксперт.

В данный момент, продолжает он, мы находимся в сильной позиции.

"Россияне не смогли реализовать свой план по захвату Киева. Потому они хотят отыграться и добыть реванш на Донбассе. Расширить рану на теле Украины. И наш единственный шанс добиться победы в переговорах и вообще в войне – победить противника на поле боя", – уверен Тарас Семенюк.

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