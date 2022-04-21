Переговоры Украины и РФ или дымовой занавес: остался ли еще шанс договориться и остановить войну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль передал Украине проект договора в рамках переговорного процесса. По его словам, документ содержит "четкие формулировки". В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел российских предложений по мирному договору. О чём говорят такие заявления? Что происходит в переговорном процессе? Каковы шансы, что тот в обозримом будущем приведет к решениям, способным остановить (приостановить) конфликт? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Если Зеленский говорит о том, что не видел этих самых предложений – это еще одно доказательство того, что там нет ничего, о чем реально можно договариваться

Политолог Владимир Цыбулько считает, что заявление Пескова о передаче украинской стороне российских условий, без озвучивания этих условий, свидетельствует о том, что россияне вынуждены говорить что-либо на фоне инициативы генсека ООН о пасхальном четырехдневном перемирии, намекая на готовность к переговорам. Хоть само перемирие российская сторона уже, похоже, отвергла.

"Предыдущий опыт свидетельствует, что умолчание самого содержания российских предложений указывает на их ультимативный характер. И, если Зеленский говорит о том, что не видел этих самых предложений – это еще одно доказательство того, что там нет ничего, о чем реально можно договариваться. А, возможно, нет и самих предложений", – отмечает Владимир Цыбулько.

Он акцентирует, что украинская сторона настаивает на продолжении переговоров только при наличии содержательных предложений. И время, уверен политолог, работает на Украине.

Пока Кремль не приступил к политической легализации еще одной прокси-республики на Херсонщине, место для переговоров остается

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак уверен, что на данном этапе кейс мирных переговоров между Украиной и РФ определяется оперативной обстановкой на фронтах и ходом боевых действий.

"Россия надеется на то, что битва за Донбасс и тактика "боевых клещей" с целью окружения группировки ООС сработает. И что пока Банковая изучает предложения и сформулирует ответ, российская армия сможет улучшить свои позиции в регионе с целью "выбить" признание прокси-республик в админграницах Донецкой и Луганской областей (и, может быть, затянуть Беларусь в качестве участника договора)", – поясняет эксперт.

Ранее, продолжает он, РФ тянула время для выбора удачного момента. А потому, акцентирует Олег Постернак, недавно переданные письменные российские предложения наверняка изложены кремлевскими дипломатами уже с учетом ожидания для России военного преимущества на Донбассе, в котором демонстрируется позиция сильного и фактически политический шантаж.

"В таком случае, Украине удобно прямо сейчас "не увидеть" российский проект – и оставить переговорный формат на некоторое время пока в плавающем процессе, сосредоточившись на защите территории на востоке. Нам важно закрепить именно стамбульскую площадку, так как турецкое посредничество на данный момент кажется наиболее перспективным и эффективным, – поясняет эксперт. – Фокус нашего текущего интереса – деоккупация занятых после 24 февраля территорий, проведение референдума о нейтралитете и безъядерном статусе, фиксация и пролонгация переговорной формулы в отношении судьбы украинского Крыма и прокси-республик Донбасса. Референдум и внесение изменений в Конституцию о нейтралитете возможно лишь после отведения российских войск на рубежи до 24 февраля. Такая трактовка является сильной позицией Украины. В принципе, пока Кремль не приступил к политической легализации еще одной прокси-республики на Херсонщине, а значит локус (место) для переговоров остается".

Очевидно, что немедленно решить вопрос Крыма и оккупированного в 2014 г. Донбасса в рамках нынешней горячей военной кампании невозможно, отмечает Олег Постернак.

"Точнее, теоретически возможно, – уточняет он, – но это требует ресурсного напряжения, открытия параллельных фронтов, реальных признаков внутриэлитной борьбы и смещения Путина. А также страхования угроз применения ядерного оружия со стороны РФ. Пока в это смутно верится".

Шанс, что эта война закончится за переговорным столом в ближайшее время очень низкий

Политический аналитик Максим Маньковский не сомневается, что мы видим очередной дипломатический пинг-понг, дымовой занавес. А решается всё, подчеркивает он, на линии фронта.

"Время переговоров, реальных, еще не наступило. Для того, чтобы говорить о мире (или хотя бы о перемирии, прекращении огня), должно быть искреннее желание обеих сторон. Если с нашей стороны оно есть, то постоянные заявления от врага говорят об обратном. Для них это лишь дипломатическая игра, нацеленная на внутреннего потребителя, потому что весь демократический мир и так не верит в искреннее желание путинской России, прекратить войну", – поясняет аналитик.

Он акцентирует, что Путин и дальше продолжает верить в свою историческую имперскую миссию и другой бред, который сама себе придумывал.

"Вчера так толком и не сработал "зеленый коридор" из Мариуполя, – напоминает Максим Маньковский. – Россияне даже не могут обеспечить этот процесс. Что уж говорить о каких-либо глобальных договоренностях! После того как мир увидел преступления русской армии в Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле, очень трудно удержаться – и не послать в направлении русского корабля, всех этих путинских шестерок-переговорщиков. Поэтому, на мой взгляд, шанс, что эта война закончится за переговорным столом в ближайшее время очень низкий. Но наши ВСУ, творящие чудеса героизма на поле боя, могут сломать прогнозы и предсказания всех мировых военных аналитиков, вместе взятых. И вот в это я верю".

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