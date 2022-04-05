Переговоры Украины и РФ: что может заставить россиян быть сговорчивее – когда ждать финала

Президент Украины Владимир Зеленский, посетив освобожденную от российских оккупантов Бучу, где произошли неимоверные зверства, заявил, что чем больше российские переговорщики затягивают процесс, тем больше они вредят сами себе. Что можно сказать о переговорной составляющей на данный момент? Есть ли шанс на подвижки в этом процессе до видоизменения ситуации на фронте? Может ли обнародование тех же российских зверств на Киевщине ускорить переговорный процесс под нажимом, к примеру, новых санкций? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Важно в этих переговорах отстаивать принципиальную позицию – не сдавать территориальную целостность Украины

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш рассуждает так:

"Переговоры нужны. Как бы тяжело не было их вести сейчас – с точки зрений эмоциональной после зверств оккупантов в Буче. Мы не пойдем к Москве, не будем брать ее штурмом. Соответственно, конфликт должен закончиться неким мирным договором. И чем раньше мы начнем очередной этап переговорного процесса, тем раньше выйдем на некие решения. Тем лучше будем понимать участников переговоров со стороны противника. Их взгляды, психологию. Чего они реально хотят, а чего требуют просто потому, что такова директива Путина".

По словам эксперта, важно в этих переговорах отстаивать принципиальную позицию – не сдавать территориальную целостность Украины ни на каких условиях.

"К сожалению, любые переговоры во время ведения боевых действий приводят к активизации этих самых действий. Потому что каждая сторона заинтересована усилить свои военные позиции, тем самым усилив позицию за столом переговоров, – поясняет Сергей Гармаш. – Также надо понимать, что зверства в Буче, ставшие известные на весь мир и ведущие к новым санкциям, к новой изоляции РФ, не повлияют на ускорение решения руководства Кремля о смягчении своих требований к Украине, своей переговорной позиции. А вот военное поражение РФ – может на это повлиять. И способствует более реалистичному подходу России к вопросу о мире в Украине".

Как минимум, до окончания битвы за Донбасс, вряд ли россияне будут готовы заключать мирные договоренности

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин обращает внимание, что после выявленных фактов зверств в Буче и других городах возникли разговоры о том, что нельзя вести переговоры с россиянами.

"Но как по мне это, напротив, должно активизировать переговоры. Ведь чем дольше происходят боевые действия, тем больше будет вскрываться таких ужасных фактов, как на Киевщене. И это бьет по самой России. И в этом плане важно, что президент Зеленский вчера в Буче подчеркнул – переговорный процесс должен быть интенсифицирован. И сама Россия должна быть в этом заинтересована", – отмечает политолог.

При этом, продолжает он, весьма похоже, что одной из главных целей РФ остается – до фазы финализации переговоров, до встречи Зеленского с Путиным, максимально использовать военную компоненту. Прежде всего, на Донбассе.

"И наша разведка, и западные сообщают, что россияне намерены попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Плюс – создать себе некий сухопутный коридор на юге, с доступом к днепровской воде. А потому, как минимум, до окончания битвы за Донбасс, вряд ли россияне будут готовы заключать мирные договоренности, – прогнозирует Алексей Якубин. – Они надеются, что военный фактор поможет им выйти на некий более удобный для них вариант соглашения. Ведь Кремль рассматривает переговоры как возможность показать, что вторжение в Украину – вовсе не провальное (хоть оно именно таковым является), закрепить некие свои "победы". Это важно, прежде всего, в рамках работы на внутреннюю аудиторию. И "освобожденный" Донбасс может выполнить роль своеобразной "победы" в рамках "спецоперации". Другое дело – что никто не собирается сдавать Донбасс агрессору".

Важным моментом эксперт считает то, что в переговорном процессе уже сыграли свою позитивную роль посреднические усилия Турции.

"Встреча в Стамбуле дала определенные подвижки. И именно турецкая площадка выглядит вполне приемлемой для встречи президентов Украины и России", – резюмирует Алексей Якубин.

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