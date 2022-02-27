Переговоры на границе с Беларусью: каким может быть результат встречи – зачем это Лукашенко

Белорусский фактор в российско-украинской войне. Что можно сказать о действиях Лукашенко на данный момент? Удастся ли ему отмыться от обстрелов территории Украины с территории Беларуси, даже если переговоры о прекращении войны, якобы инициированные им, пройдут удачно? Есть ли вариант, что Лукашенко попытается в какой-то момент предать Путина, который, похоже, окончательно съехал с катушек? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

Наших переговорщиков вполне может ожидать засада, в том числе с целью взять в заложники

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец уверен, что Лукашенко точно не пытается отмыться. Но это не значит, что не попытается.

"В данный момент он открыто играет на стороне Путина. И будет выполнять все его преступные указания. Так что, простите за тавтологию, но безопасность украинской делегации на переговорах, безопасность которых гарантировал Лукашенко – точно не гарантирована. Наших переговорщиков вполне может ожидать засада, в том числе с целью взять в заложники", – предостерегает Тарас Березовец.

В то же время, отмечает он, Лукашенко – это человек, который может предать Путина в нужный момент. И если он будет видеть этот момент, видеть некую выгоду для себя – он это сделает. Особенно на фоне того, что Путин уже начинает угрожать всему миру ядерным оружием.

"Ну, а сейчас Лукашенко – соучастник преступлений Путина. Согласно международному праву. Ведь он предоставил территорию своей страны для проведения агрессивных действий против Украины. Так что Лукашенко, ко всему прочему, теперь еще и военный преступник, – подчеркивает Тарас Березовец. – Но это не значит, что он не попытается в какой-то момент выкрутиться – и эту историю как-то "отмотать" назад. Впрочем, есть большие сомнения, что Путин оставил ему возможность для маневра".

Эта встреча не инициатива Лукашенко, который наговорил мерзостей в адрес Зеленского перед своим звонком

Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков отмечает:

"Лукашенко – это позор белорусского народа, который вряд ли удастся скоро смыть. Отказ нашей делегации ехать непосредственно в Гомель, как изначально предлагалось (переговоры в итоге планируются на украино-белорусской границе), – самая яркая демонстрация того, что эта встреча не инициатива Лукашенко, который наговорил мерзостей в адрес Зеленского перед своим звонком. Просто Путин уничтожает остатки его репутации, заставив звонить Зеленскому и просить о встрече. Демонстрируя не просто лояльность, а собачью преданность".

Поэтому, поясняет Дмитрий Громаков, эта встреча – жест доброй воли Киева и демонстрация желания прекратить бессмысленное кровопролитие и избиение российских младенцев, брошенных "освобождать" Украину.

Эксперт сомневается, что на этих переговорах будет достигнуто соглашение о мире. Но акцентирует на важности по итогам встречи договориться минимум о двух гуманитарных миссиях.

1. Красного Креста, который займётся сбором и идентификацией трупов российских военных.

2. Гарантии безопасности для экологической миссии по ликвидации последствий взрыва на Васильковской нефтебазе.

"К тому, же согласно Женевских конвенций о правилах войны, воюющие стороны обязаны прилагать усилия для урегулирования конфликта, – напоминает Дмитрий Громаков. – Украина всегда уважала международное право и декларировала готовность к диалогу. Пользуясь случаем хочу обратиться к белорусским военным. Это – не ваша война. Вы не обязаны умирать на ней...".

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты рассказали, почему бронетехника агрессора спокойно пересекла границу Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!