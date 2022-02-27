Переговоры на границе с Беларусью: каким может быть результат встречи – зачем это Лукашенко

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Кравцев Сергей
Белорусский фактор в российско-украинской войне. Что можно сказать о действиях Лукашенко на данный момент? Удастся ли ему отмыться от обстрелов территории Украины с территории Беларуси, даже если переговоры о прекращении войны, якобы инициированные им, пройдут удачно? Есть ли вариант, что Лукашенко попытается в какой-то момент предать Путина, который, похоже, окончательно съехал с катушек? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников
Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец уверен, что Лукашенко точно не пытается отмыться. Но это не значит, что не попытается.
В то же время, отмечает он, Лукашенко – это человек, который может предать Путина в нужный момент. И если он будет видеть этот момент, видеть некую выгоду для себя – он это сделает. Особенно на фоне того, что Путин уже начинает угрожать всему миру ядерным оружием.
Руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "РАНД" ("Распознавание и анализ несистемных действий"), социолог, эксперт по коммуникациям Дмитрий Громаков отмечает:
Поэтому, поясняет Дмитрий Громаков, эта встреча – жест доброй воли Киева и демонстрация желания прекратить бессмысленное кровопролитие и избиение российских младенцев, брошенных "освобождать" Украину.
Эксперт сомневается, что на этих переговорах будет достигнуто соглашение о мире. Но акцентирует на важности по итогам встречи договориться минимум о двух гуманитарных миссиях.
1. Красного Креста, который займётся сбором и идентификацией трупов российских военных.
2. Гарантии безопасности для экологической миссии по ликвидации последствий взрыва на Васильковской нефтебазе.
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