Переговоры между Украиной и Россией: куда приведут и почему важна тишина

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Светлана Шкурупий
Второй тур российско-украинских переговоров закончился ничем. Грядет третий. Как ситуация может развиваться дальше? Кто и на какие уступки может, в итоге, пойти – и при каких условиях? Об этом изданию "Комментарии" рассказали эксперты.
Переговоры между Украиной и Россией (фото из открытых источников)
Аналитик
Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова уверена, что очень многое
в грядущих переговорах зависит о того, как пройдет первый гуманитарный коридор
(о нем договорились во время второго раунда). Эвакуация людей сегодня
происходит из Мариуполя и Волновахи. Также в эти города должны завести продукты
и медикаменты.
"Если
эта акция пройдет удачно, можно будет искать дальнейшие точки соприкосновения,
– считает аналитик. – Отлично, что включился Красный Крест и другие
организации, которые могут в разных обстоятельствах выступать посредниками по
ряду важнейших вопросов. Пытаться наладить хоть какой-то диалог. Ведь после тех
разрушений и жертв, которые произошли, есть огромное количество людей (и в
политикуме тоже), абсолютно не верящих в реалистичность хоть каких-то
договоренностей".
По
словам Александры Решмедиловой, важно понимать, что в современном мире каждая
фраза (чиновника, политика, эксперта) может быть вырвана из контекста и
использоваться противником в информационной войне.
"Поэтому
я всегда акцентирую: обмены пленными, любые гуманитарные вопросы должны
делаться на "кошачьих лапах". Очень осторожно", – поясняет эксперт.
Она
также обращает внимание, что вчера появилась информация о возможности
параллельных треков переговоров разного уровня.
"Допустим,
Турция может стать площадкой для встречи министров иностранных дел Украины и
России – Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Если это будет реализовано, нельзя
отметать и вероятность встречи глав государств – Владимира Зеленского и
Владимира Путина. Хоть пока это выглядит как мало реалистичный сценарий.
Следует понимать, что любые переговоры на фоне такого конфликта – длинный
процесс. И мы на следующий день после них, даже при удачном для нас раскладе,
не проснемся в стране, в которой уже нет войны. Так не бывает. При этом
главное, чтобы переговоры вообще были. Не зря говорят – лучше плохой мир, чем
хорошая война. "Плохой мир" не в плане условий переговоров, уступок, а в плане
поиска точек соприкосновения. Где можно достичь взаимопонимания. И – поменьше
деталей в публичную плоскость. Этот процесс точно любит тишину, – отмечает
Александра Решмедилова. – То, что Арахамия и Подоляк вышли на брифинг и
предоставили хоть какие-то детали – и так большое счастье. Подчеркиваю,
переговоры не должны быть громкими. Мы верим в лучшее, а власть уже не раз
подчеркнула, что ни на какую "зраду" она не пойдет".
Своеобразным индикатором результатов переговоров может быть поведение белорусской стороны (два первых раунда, напомню, прошли в Беларуси). И, конечно, тональность заявлений украинской и российской стороны, а также российских медиа, резюмирует аналитик.
Политический
эксперт Михаил Чаплыга рассуждает так:
"Переговоры,
которыми завершается любой конфликт, любая война, – это всегда уступки.
Проблема в том, что во время войны от противоборствующих сторон не стоит
ожидать объективной информации. Лишь пропаганду. И эта пропаганда сужает поле
для диалога между переговорщиками. Они не могут пойти на те или иные
компромиссы, потому что это с точки зрения внутренней пропаганды будет
рассмотрено как "зрада" И до поры до времени это – замкнутый круг. Я не верю,
что прямые переговоры между Украиной и РФ могут дать толк. Ведь с точки зрения
Кремля – война в Украине это война за интересы России и против НАТО. То есть,
по сути, Россия в Украине ведет войну с НАТО (хоть Альянса от этого всячески
открещивается). Соответственно, реальные, серьезные переговоры, которые могут
что-то решить это точно не общение Мединского и Арахамии. А прямые переговоры
РФ с США при участии Украины. И, если посмотреть последние заявления со стороны
Белого дома, они готовы к таким переговорам. Россия, похоже, тоже".
Михаил
Чаплыга напоминает, что НАТО уже неоднократно дало понять – оно не собирается
вступать в прямой конфликт с РФ. В том числе – вводить над Украиной бесполетную
зону. Ведь ее нужно гарантировать, а сделать это можно только самолетами, ПВО и
ПРО стран НАТО. Что категорически отказываются делать и США, и другие страны
Альянса.
"Отсюда
вывод – ошибкой для Украины было становит территорией интересов НАТО без
"зонтика" НАТО. И, скорее всего, переговоры будут идти о так называемом
"австрийском варианте". Я его озвучивал ранее. О нем же говорил в феврале на
Мюнхенской конференции по безопасности президент Зеленский. Суть в том, что
Украина будет нейтральным государством, но – под юридически обязующие военные
гарантии ядерного клуба + НАТО. Думаю, именно к этому мы придем, – размышляет
эксперт. – Россию не интересует, будет ли Украина в ЕС. Ей важен нейтральный
статус. Чтобы здесь не было НАТО и вооружения НАТО. Тот самый "австрийский
вариант". Что касается "денацификации", то в понимании РФ это, по сути, возврат
к точке 2014 года. Де-конструкция всего того, что выстроил Порошенко. И, по
иронии судьбы, это же – то, на чем Зеленский во втором туре набрал 73%. Среди
прочего – мир, равноправие языков, культур, исторических ценностей и так далее.
Но теперь, в этих условиях, ему исполнить свои же предвыборные обещания =
зрада. Хоть, думаю, рано или поздно всё это будет откоммуницировано и принято
обществом. Тем более, что, скорее всего, признание т.н. "Л-ДНР" в границах
Донецкой и Луганской областей для РФ не так принципиально. А вот вода в Крым –
да. Что же до признания Крыма российским и "донбасских республик" – думаю, это
разменная монета, и эти вопросы будут вынесены за скобки переговоров. Ключевое
для России – прямые переговоры с США по нераспространению НАТО и нейтральная
территория Украины".
Не
исключает Михаил Чаплыга и того, что россиянам нужен совместный контроль,
экономическое вхождение в правление Энергоатомом в процессе его корпоратизации.
"Именно
для этого они захватывают энергетические (атомные) объекты в Украине. Таким
образом, по их мнению, противостоят влиянию США. Их интересует совместное
владение ключевой энергетической системой Украины – с учетом того, что она
будет подключена уже не к РФ и Беларуси, а к Европе. Но россияне хотят иметь
если не ключевой, то блокирующий пакет в управлении атомной энергетикой в
Украине", – предполагает эксперт.
В
то же время, продолжает он, понятно, что озвученные выше условия не пойдет
немалая часть военных, да и не только. Многие не захотят сложить оружия после
того, что произошло – что бы там ни подписали по итогам переговоров…
"Учитывая
это, Россия и избрала сценарий геноцида. Войны не столько с нашими воинами,
сколько с гражданским населением. Отсюда – тотальные удары по городам,
уничтожение инфраструктуры. Чтобы запугать, оставить без света, газа, воды.
Чтобы сломить сопротивление. Чтобы устроить внутреннюю фронду. Чтобы
изматывать. Пропаганда пропагандой, но ресурсов у РФ, как минимум, на полгода
хватит. Да, от санкционных ударов они "похудеют". Но пока толстый похудеет –
худой, вы ж понимаете… Соответственно, они будут брать нас измором. Месяц войны
– значит месяца. Два – значит два… Чтобы изменились условия при переговорах.
Чтобы мы пошли на то, чего хотят они… Потому я не особо верю в успех
переговоров, пока не будет явного перевеса одной из сторон, – признался Михаил
Чаплыга. – Подчеркиваю, первая критичная точка – через три месяца. Точка
невозврата – полгода. Так что как минимум месяца полтора-два они могут себе
позволить Украину изматывать и удушать. Надеемся на нашу стойкость, помощь
партнеров и то, что на переговорах некие компромиссы сумеют выработать раньше.
Компромиссы, на которые мы можем позволить себе пойти".
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Украина выстояла неделю войны:почему блицкриг Путина провалился.
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