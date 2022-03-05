Переговоры между Украиной и Россией: куда приведут и почему важна тишина

Второй тур российско-украинских переговоров закончился ничем. Грядет третий. Как ситуация может развиваться дальше? Кто и на какие уступки может, в итоге, пойти – и при каких условиях? Об этом изданию "Комментарии" рассказали эксперты.

Переговоры между Украиной и Россией (фото из открытых источников)

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова уверена, что очень многое в грядущих переговорах зависит о того, как пройдет первый гуманитарный коридор (о нем договорились во время второго раунда). Эвакуация людей сегодня происходит из Мариуполя и Волновахи. Также в эти города должны завести продукты и медикаменты.

"Если эта акция пройдет удачно, можно будет искать дальнейшие точки соприкосновения, – считает аналитик. – Отлично, что включился Красный Крест и другие организации, которые могут в разных обстоятельствах выступать посредниками по ряду важнейших вопросов. Пытаться наладить хоть какой-то диалог. Ведь после тех разрушений и жертв, которые произошли, есть огромное количество людей (и в политикуме тоже), абсолютно не верящих в реалистичность хоть каких-то договоренностей".

По словам Александры Решмедиловой, важно понимать, что в современном мире каждая фраза (чиновника, политика, эксперта) может быть вырвана из контекста и использоваться противником в информационной войне.

"Поэтому я всегда акцентирую: обмены пленными, любые гуманитарные вопросы должны делаться на "кошачьих лапах". Очень осторожно", – поясняет эксперт.

Она также обращает внимание, что вчера появилась информация о возможности параллельных треков переговоров разного уровня.

"Допустим, Турция может стать площадкой для встречи министров иностранных дел Украины и России – Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Если это будет реализовано, нельзя отметать и вероятность встречи глав государств – Владимира Зеленского и Владимира Путина. Хоть пока это выглядит как мало реалистичный сценарий. Следует понимать, что любые переговоры на фоне такого конфликта – длинный процесс. И мы на следующий день после них, даже при удачном для нас раскладе, не проснемся в стране, в которой уже нет войны. Так не бывает. При этом главное, чтобы переговоры вообще были. Не зря говорят – лучше плохой мир, чем хорошая война. "Плохой мир" не в плане условий переговоров, уступок, а в плане поиска точек соприкосновения. Где можно достичь взаимопонимания. И – поменьше деталей в публичную плоскость. Этот процесс точно любит тишину, – отмечает Александра Решмедилова. – То, что Арахамия и Подоляк вышли на брифинг и предоставили хоть какие-то детали – и так большое счастье. Подчеркиваю, переговоры не должны быть громкими. Мы верим в лучшее, а власть уже не раз подчеркнула, что ни на какую "зраду" она не пойдет".

Своеобразным индикатором результатов переговоров может быть поведение белорусской стороны (два первых раунда, напомню, прошли в Беларуси). И, конечно, тональность заявлений украинской и российской стороны, а также российских медиа, резюмирует аналитик.

Политический эксперт Михаил Чаплыга рассуждает так:

"Переговоры, которыми завершается любой конфликт, любая война, – это всегда уступки. Проблема в том, что во время войны от противоборствующих сторон не стоит ожидать объективной информации. Лишь пропаганду. И эта пропаганда сужает поле для диалога между переговорщиками. Они не могут пойти на те или иные компромиссы, потому что это с точки зрения внутренней пропаганды будет рассмотрено как "зрада" И до поры до времени это – замкнутый круг. Я не верю, что прямые переговоры между Украиной и РФ могут дать толк. Ведь с точки зрения Кремля – война в Украине это война за интересы России и против НАТО. То есть, по сути, Россия в Украине ведет войну с НАТО (хоть Альянса от этого всячески открещивается). Соответственно, реальные, серьезные переговоры, которые могут что-то решить это точно не общение Мединского и Арахамии. А прямые переговоры РФ с США при участии Украины. И, если посмотреть последние заявления со стороны Белого дома, они готовы к таким переговорам. Россия, похоже, тоже".

Михаил Чаплыга напоминает, что НАТО уже неоднократно дало понять – оно не собирается вступать в прямой конфликт с РФ. В том числе – вводить над Украиной бесполетную зону. Ведь ее нужно гарантировать, а сделать это можно только самолетами, ПВО и ПРО стран НАТО. Что категорически отказываются делать и США, и другие страны Альянса.

"Отсюда вывод – ошибкой для Украины было становит территорией интересов НАТО без "зонтика" НАТО. И, скорее всего, переговоры будут идти о так называемом "австрийском варианте". Я его озвучивал ранее. О нем же говорил в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Зеленский. Суть в том, что Украина будет нейтральным государством, но – под юридически обязующие военные гарантии ядерного клуба + НАТО. Думаю, именно к этому мы придем, – размышляет эксперт. – Россию не интересует, будет ли Украина в ЕС. Ей важен нейтральный статус. Чтобы здесь не было НАТО и вооружения НАТО. Тот самый "австрийский вариант". Что касается "денацификации", то в понимании РФ это, по сути, возврат к точке 2014 года. Де-конструкция всего того, что выстроил Порошенко. И, по иронии судьбы, это же – то, на чем Зеленский во втором туре набрал 73%. Среди прочего – мир, равноправие языков, культур, исторических ценностей и так далее. Но теперь, в этих условиях, ему исполнить свои же предвыборные обещания = зрада. Хоть, думаю, рано или поздно всё это будет откоммуницировано и принято обществом. Тем более, что, скорее всего, признание т.н. "Л-ДНР" в границах Донецкой и Луганской областей для РФ не так принципиально. А вот вода в Крым – да. Что же до признания Крыма российским и "донбасских республик" – думаю, это разменная монета, и эти вопросы будут вынесены за скобки переговоров. Ключевое для России – прямые переговоры с США по нераспространению НАТО и нейтральная территория Украины".

Не исключает Михаил Чаплыга и того, что россиянам нужен совместный контроль, экономическое вхождение в правление Энергоатомом в процессе его корпоратизации.

"Именно для этого они захватывают энергетические (атомные) объекты в Украине. Таким образом, по их мнению, противостоят влиянию США. Их интересует совместное владение ключевой энергетической системой Украины – с учетом того, что она будет подключена уже не к РФ и Беларуси, а к Европе. Но россияне хотят иметь если не ключевой, то блокирующий пакет в управлении атомной энергетикой в Украине", – предполагает эксперт.

В то же время, продолжает он, понятно, что озвученные выше условия не пойдет немалая часть военных, да и не только. Многие не захотят сложить оружия после того, что произошло – что бы там ни подписали по итогам переговоров…

"Учитывая это, Россия и избрала сценарий геноцида. Войны не столько с нашими воинами, сколько с гражданским населением. Отсюда – тотальные удары по городам, уничтожение инфраструктуры. Чтобы запугать, оставить без света, газа, воды. Чтобы сломить сопротивление. Чтобы устроить внутреннюю фронду. Чтобы изматывать. Пропаганда пропагандой, но ресурсов у РФ, как минимум, на полгода хватит. Да, от санкционных ударов они "похудеют". Но пока толстый похудеет – худой, вы ж понимаете… Соответственно, они будут брать нас измором. Месяц войны – значит месяца. Два – значит два… Чтобы изменились условия при переговорах. Чтобы мы пошли на то, чего хотят они… Потому я не особо верю в успех переговоров, пока не будет явного перевеса одной из сторон, – признался Михаил Чаплыга. – Подчеркиваю, первая критичная точка – через три месяца. Точка невозврата – полгода. Так что как минимум месяца полтора-два они могут себе позволить Украину изматывать и удушать. Надеемся на нашу стойкость, помощь партнеров и то, что на переговорах некие компромиссы сумеют выработать раньше. Компромиссы, на которые мы можем позволить себе пойти".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Украина выстояла неделю войны:почему блицкриг Путина провалился.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!