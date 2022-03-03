Украина выстояла неделю войны: почему блицкриг Путина провалился

Мы пережили неделю российского открытого вторжения в Украину. Какие главные выводы можно сделать? Издание "Комментарии" обратилось с этим вопросом к экспертам.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Наступил переломный момент нашей истории, точка окончательной утраты влияния постколониальных комплексов

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко рассуждает так:

"Самое главное, что можно сказать после первой недели героической обороны Украины, – первоначальный план РФ по дерзкому и быстрому захвату основных городов, разрушению военной инфраструктуры и уничтожению украинских ВВС и ПВО не оправдался. Это дало возможность выстоять на первом этапе вторжения, собрать и мобилизовать силы и приступить к эффективной обороне".

Касаемо политических моментов – украинская нация прямо сейчас своими действиями, инициативами, настроениями массово голосует "За" на референдуме за своё существование в будущем, подчеркивает эксперт.

"Это момент политической консолидации, преодоления отчасти существовавшей ранее политической неоднозначности по вопросам идентичности, внешнеполитического курса среди граждан, самой сути отношений с РФ. Это – переломный момент нашей истории, точка окончательной утраты влияния постколониальных комплексов, на которые опирается РФ в своих политических планах в Украине", – резюмирует Ярослав Божко.

Время играет против России, санкции начинают действовать и скоро в стане врага начнутся социальные бунты

По словам руководителя Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олега Вострых, семь дней открытой военной агрессии против нашей страны показали, что Украина является реальной нацией, а не окраиной России.

"Что свобода и право выбора для каждого украинца – это не просто слова. Это его идентификация, его отличие от тех, кто выбрал "зомбоящик" вместо мышления и анализа, – продолжает эксперт. – Что мы – не просто общность людей, а действительно государство, имеющее свое право на самоопределение и свой выбор пути развития. И на сегодня мы для всего мира являемся двигателем качественных изменений, новой волной для очищения и роста. Невзирая на язык общения, мы как никогда едины. И снова, как на Майдане, мы показываем свою способность к самоорганизации. К выстраиванию эффективных горизонтальных цепочек".

Олег Вострых подчеркивает, что власть проявила твердость и эффективность в решении задач обороны. Дипломаты борются на своем фронте, военные – на своем. Борется весь украинский народ.

"Мы выстояли первые 72 часа – и дальше всё пошло не так, как предусматривалось агрессором. Блицкриг сорван. Теперь начинается процесс перегруппировки сил, партизанская борьба, правильное и эффективное использование имеющихся ресурсов. Министр обороны и Генштаб показали себя, как профессионалы, находящиеся на своем месте. Да, есть ошибки. Но пока нам удается в целом сдерживать натиск. А в последующем, при поддержке мирового сообщества, сможем и перейти в контрнаступление. Практически каждый населенный пункт в Украине становится крепостью. Сейчас важно стать "болотом" для каждой колонны врага. Чтобы они увязли в нашей земле без топлива, питания, поддержки. Время играет против России. Санкции начинают действовать. И скоро в стане врага начнутся социальные бунты. Нам очень важно выстоять!" – акцентирует эксперт.

Семь дней войны показали, что "величие и мощь российской армии" – это лишь миф, подчеркивает Олег Вострых.

"Да, количество техники, преимущество в воздухе, высокоточные крылатые ракеты, всё это есть, – признаёт он. – Но нет мотивации, нет навыков и умений. Есть "пушечное мясо" и много ошибок командиров, преимущество противника в количестве техники и людей, которое пока не получается трансформировать в реальные победы. Диверсионные группы, действующие в Киеве и по регионам, пробуют вносить хаос и сеять панику. Но сталкиваются с жестким отпором территориальной обороны. Людей, которые еще вчера пахали поле или пекли хлеб. Россия столкнулась с неведомой ей силой, которая толкает украинцев защищать свою землю, свой дом, свою свободу. Оккупанты ожидали хлеба и соли, а получают свинец и ненависть. Пропаганда росТВ сделала свое дело. Военачальники стали заложниками своих же мифов о величии и мощи росармии".

Победа не упадет нам с неба, предупреждает Олег Вострых. Нам еще придется выгрызать ее у нашего врага.

"У "братского народа", который до сих пор продолжает поддерживать своего лидера (последняя социология показывает, что более 50% респондентов в РФ поддерживают вторжение в Украину, впрочем, социология там давно фейковая). И крови, и разочарований впереди еще много. Но это не остановит нас, – уверен эксперт. – Мы каждый день становимся сильнее. Мы учимся бороться за каждый сантиметр нашей земли подручными средствами. Используя всё, что есть. И победа будет за нами! И мир изменится к лучшему, благодаря нам. В Беларуси, России, Казахстане и других странах начнутся позитивные изменения после падения режима Путина. К сожалению, цена этих изменений – наша кровь и погибшие наши друзья, братья и сестры".

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