Пентагон назвал страны, армии которых являются боевой силой наивысшего уровня

В Пентагоне к армиям, которые являются боевыми единицами наивысшего уровня, относят США, Китай, Францию и РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление высокопоставленного американского генерала в статье "Sky News".

Пентагон. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, США больше не рассматривают британскую армию как боевую силу высшего уровня. На второй позиции с Британией на сегодняшний день находятся такие страны, как Германия и Италия.

"У вас нет первого уровня. Это едва ли второй уровень", — сказал американский генерал в разговоре с министром обороны Британии Бену Уоллесу.

По мнению Пентагона, Лондону следует отказаться от политики сокращения военных расходов, что ведет к неутешительному выводу и потери позиций. Однако на повышение боеспособности британских Сухопутных войск в любом случае понадобится десятилетие.

По данным экспертов "Sky News", Великобритании для улучшения положения необходимо увеличить оборонный бюджет как минимум на 3 млрд фунтов. Сейчас он составляет 48,6 млрд фунтов. Также Лондон должен отказаться от сокращения численности армии и смягчить правила закупок оружия.

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