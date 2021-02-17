Пенсия для заробитчан: кто имеет на нее право, и как будут считать выплаты

Мало кто знает, что украинцы, работающие в других странах, могут получать пенсию на родине. При этом учитывается стаж и сумма зарплаты, которую работники получали за рубежом. Об этом сообщает издание Today.ua.

Пенсии в Украине: имеют ли на нее право заробитчане и как ее получить. Фото: ukraina.ru

Пенсия украинцев, работающих на территории других государств, формируется на основе стажа и зарплаты, полученной как в Украине, так и в другой стране.

Однако, чтобы получать выплаты, нужно соблюдать несколько важных условий. Чтобы получить пенсию на родине, человек должен обязательно работать официально. Иностранные работодатели также должны платить взносы в пенсионный фонд государства, где находится работник.

К тому же еще одним обязательным условием получения пенсии является соглашение о социальном обеспечении Украины с той страной, где работает ее гражданин.

Сейчас наше государство имеет такие соглашения с 23 странами мира. Среди них Польша, Армения, Казахстан, Россия, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан, Венгрия, Молдова, Беларусь, Грузия, Словакия, Азербайджан, Монголия, Румыния, Латвия, Литва, Чехия, Эстония, Испания, Болгария, Португалия.

Соответственно, если все эти условия соблюдены и доказаны, человек может претендовать на пенсию в Украине.

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