Пенсионный возраст для мужчин в 2025 году: кто сможет выйти на пенсию только в 63 или 65 лет

В зависимости от приобретенного страхового стажа мужчины в Украине могут выходить на пенсию после достижения 60, 63 или 65 лет. Такая же норма действует и для женщин.

Пенсионеры. Фото: из открытых источников

В 2025 году право выйти на пенсию в 60 лет имеют люди со страховым стажем не менее 32 лет. В 63 года могут выйти на пенсию те, кто имеет стаж от 22 до 32 лет, а в 65 лет – 15-22 года.

Как и 15 лет назад мужчины имеют право выходить на пенсию, начиная с 60 лет. Однако страховой стаж для этого постоянно колеблется. Он растет. В 2011 году для выхода на пенсию в 60 лет мужчинам необходимо было иметь не менее 15 лет страхового стажа.

В 2017 году правительство решило уравнять показатель количества лет страхового стажа для женщин и мужчин и зафиксировать его на уровне 25 лет. А также постепенно поднять до 35 лет. Каждый год минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет начали увеличивать на один год. В цифрах это выглядит так:

2018 – 25 лет; 2019 – 26 лет; 2020 – 27 лет; 2021 – 28 лет; 2022 – 29 лет; 2023 – 30 лет; 2024 – 31 год; 2025 – 32 года.

Еще в течение трех лет показатель необходимого стажа для ухода на пенсию в 60 лет будет возрастать: 2026 – 33 года; 2027 – 34 года; 2028 – 35 лет.

Таким образом, за последние 15 лет требование к минимальному страховому стажу у мужчин для выхода на пенсию в 60 лет возросло с 15 до 32 лет.

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