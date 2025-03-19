logo

BTC/USD

83970.23

ETH/USD

2017.80

LTC/USD

91.45

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

45.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Кто получит повышенные пенсии с апреля: важное условие для доплаты
commentss НОВОСТИ Все новости

Кто получит повышенные пенсии с апреля: важное условие для доплаты

Пенсионеры, получающие пенсию по инвалидности, не могут претендовать на эту выплату

сегодня, 13:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Амбарцумян Анна

Уже с апреля 2025 отдельные категории украинских пенсионеров получат ежемесячную доплату к выплатам. Государство предусмотрело финансовую поддержку для одиноких людей в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе. Размер надбавки составит 944 гривны, но получить ее смогут не все. Какие условия необходимо выполнить – рассказываем дальше.

Кто получит повышенные пенсии с апреля: важное условие для доплаты

Пенсионеры. Фото: freepik

Кому предусмотрена доплата

Доплата введена в рамках Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении социальной защиты отдельных категорий граждан" и утверждена Кабмином. Она составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году составляет 2361 гривну.

Чтобы получить дополнительные 944 гривны ежемесячно, необходимо соответствовать следующим критериям:

  • достичь возраста 80 лет и старше;

  • получать пенсию по возрасту;

  • не проживать с другими лицами;

  • иметь подтвержденную медицинским заключением потребность в постоянном уходе.

Важно: пенсионеры, получающие выплаты по инвалидности, не могут претендовать на эту прибавку.

Как оформить выплату

Чтобы получить доплату, необходимо подготовить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;

  • идентификационный код;

  • медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода;

  • справку из Пенсионного фонда об отсутствии другой надбавки по уходу.

Оформить выплату можно через органы Пенсионного фонда Украины по месту жительства.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что с марта 2025 года некоторые украинские пенсионеры могут столкнуться со значительным сокращением своих выплат. Несмотря на проведенную индексацию, некоторые категории граждан могут потерять до половины пенсии, отметили в Пенсионном фонде Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-20#Text
Теги:

Новости

Все новости