Кто получит повышенные пенсии с апреля: важное условие для доплаты

Уже с апреля 2025 отдельные категории украинских пенсионеров получат ежемесячную доплату к выплатам. Государство предусмотрело финансовую поддержку для одиноких людей в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе. Размер надбавки составит 944 гривны, но получить ее смогут не все. Какие условия необходимо выполнить – рассказываем дальше.

Пенсионеры. Фото: freepik

Кому предусмотрена доплата

Доплата введена в рамках Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении социальной защиты отдельных категорий граждан" и утверждена Кабмином. Она составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году составляет 2361 гривну.

Чтобы получить дополнительные 944 гривны ежемесячно, необходимо соответствовать следующим критериям:

достичь возраста 80 лет и старше;

получать пенсию по возрасту;

не проживать с другими лицами;

иметь подтвержденную медицинским заключением потребность в постоянном уходе.

Важно: пенсионеры, получающие выплаты по инвалидности, не могут претендовать на эту прибавку.

Как оформить выплату

Чтобы получить доплату, необходимо подготовить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода;

справку из Пенсионного фонда об отсутствии другой надбавки по уходу.

Оформить выплату можно через органы Пенсионного фонда Украины по месту жительства.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что с марта 2025 года некоторые украинские пенсионеры могут столкнуться со значительным сокращением своих выплат. Несмотря на проведенную индексацию, некоторые категории граждан могут потерять до половины пенсии, отметили в Пенсионном фонде Украины.