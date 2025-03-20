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Пенсию могут урезать до 50%: кто может потерять половину выплат

Судебное решение может снизить вашу пенсию, предупреждает Пенсионный фонд.

сегодня, 20:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

В Украине пенсионные выплаты могут быть уменьшены из судебных решений, постановлений или приговоров. Пенсионный фонд Украины отмечает, что это касается лиц с финансовыми обязательствами, которые, например, не платят алименты или причинили материальный ущерб предприятию или другому лицу.

Пенсию могут урезать до 50%: кто может потерять половину выплат

Пенсии в Украине (фото из открытых источников)

Согласно сообщению ПФУ, есть три основных случая, когда пенсия может быть сокращена до 50%:

  1. Уплата алиментов на детей, бывшего супруга или родителей.
  2. Возмещение ущерба, причиненного физическому лицу, например, в случае причинения травм.
  3. Компенсация убытков предприятию, если пенсионер, работая, нанес материальный ущерб.

Во всех остальных ситуациях размер удержаний по пенсии не будет превышать 20%.

ПФУ призывает пенсионеров внимательно следить за своим пенсионным делом, своевременно сообщать об изменениях в статусе и проверять судебные решения, ведь содержание могут производиться без предварительного уведомления.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кто получит повышенные пенсии с апреля . Уже с апреля 2025 отдельные категории украинских пенсионеров получат ежемесячную доплату к выплатам. Государство предусмотрело финансовую поддержку для одиноких людей в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе. Размер надбавки составит 944 гривны, но получить ее смогут не все. Какие условия необходимо выполнить – рассказываем дальше.

Доплата введена в рамках Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усилении социальной защиты отдельных категорий граждан" и утверждена Кабмином. Она составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году составляет 2361 гривну.



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Источник: https://www.pfu.gov.ua/dp/669298-obstavyny-za-yakyh-provodyatsya-vidrahunky-z-pensiyi/
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