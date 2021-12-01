Пенсии в Украине выросли с 1 декабря: сколько будут получать украинцы

В нашей стране, начиная с 1 декабря этого года увеличились пенсии для украинских граждан. Их перерасчет базируется на двух факторах. Это увеличенный прожиточный минимум для потерявших трудоспособность от 1 854 гривен до 1934 гривен. Второй фактор – увеличение минимальной заработной платы с 6 000 до 6 500 гривен. Об этом сообщает Правительственный портал.

В декабре в Украине выросли (фото из открытых источников)

Теперь минимальная пенсия в нашей стране для жителей, которым уже есть 65 лет и имеющих полный трудовой стаж, для женщин — 30 лет, для мужчин -35 лет, станет больше на 200 гривен и составит 2600 гривен.

Вместе с тем ежемесячная пенсионная выплата станет больше на 80 гривен для тех пенсионеров, которые заработали меньший страховой стаж и получают минимальные пенсии.

Также станет больше предусмотренная надбавка к пенсионной выплате за сверхурочный стаж. Больше будут надбавки и увеличения к ежемесячным пенсионным выплатам ветеранам войны нашей страны и гражданам, имеющим особые заслуги. Станет больше и максимальный размер ежемесячной пенсионной выплаты.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинцам в октябре обещают доплату к пенсии. Пенсионеры нашей страны, которым исполнилось 75-80 лет с первого дня второго месяца осени, уже в этом году получат дополнительные средства – 400 гривен до получаемой пенсии. Такая надбавка будет начисляться каждый месяц. А минимальный размер пенсионной выплаты составит 2500 грн. Важно, что такую доплату для почтенных людей старшего возраста хотели положить начало еще в конце первого полугодия.

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