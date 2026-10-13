Пенсии в Украине превысили 7,2 тысячи гривен: сколько пенсионеров осталось в стране

Средний размер пенсионных выплат в Украине по состоянию на 1 октября 2026 года достиг 7 287,81 гривны. За год показатель увеличился на 851,02 гривны: в октябре 2025 года средняя пенсия составляла 6 436,79 гривны. Такие данные приводит Пенсионный фонд Украины.

Пенсии. Фото: из открытых источников

При этом общее количество пенсионеров в стране сократилось. Сейчас выплаты получают около 10 миллионов человек – примерно на 200 тысяч меньше, чем годом ранее.

Отдельную категорию составляют работающие пенсионеры. Их насчитывается около 2,8 миллиона человек, а средний размер пенсионных выплат достигает 8 019,18 гривны. Таким образом, этот показатель превышает среднюю пенсию по стране более чем на 700 гривен.

Наиболее распространённым видом выплат остаётся пенсия по возрасту. Её получают 72,25% всех пенсионеров. Ещё 15,12% приходится на получателей пенсий по инвалидности.

Выплаты в связи с потерей кормильца назначены 7,1% пенсионеров. Пенсию за выслугу лет получают около 5% граждан.

Другие категории занимают значительно меньшую долю в общей структуре выплат. На социальные пенсии приходится 0,49%, а на пожизненное денежное содержание судей – 0,04%.

Опубликованные цифры показывают, что рост средней пенсии сопровождается сокращением числа получателей. Однако сами по себе эти данные не позволяют определить причины уменьшения количества пенсионеров или оценить, насколько повышение выплат компенсировало рост стоимости жизни.

Важно учитывать и то, что средний показатель не отражает размер пенсии каждого конкретного гражданина. Фактические выплаты различаются в зависимости от вида пенсии, трудового стажа, заработка и других предусмотренных законодательством обстоятельств.

Кроме того, увеличение средней пенсии не означает, что каждый пенсионер получил прибавку именно на 851 гривну. Для оценки реального изменения покупательной способности выплат необходимо сопоставлять динамику пенсий с инфляцией и ростом расходов на основные товары и услуги.

Таким образом, статистика Пенсионного фонда фиксирует увеличение среднего размера выплат за год, но одновременно указывает на сокращение числа пенсионеров в Украине. Оба показателя остаются важными для оценки состояния пенсионной системы и уровня социальной защиты граждан.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько пенсионеров с оккупированных территорий потеряли выплаты: в ПФУ дали неожиданный ответ.



