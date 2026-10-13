Пенсії в Україні перевищили 7,2 тисяч гривень: скільки пенсіонерів залишилося в країні

Середній розмір пенсійних виплат в Україні станом на 1 жовтня 2026 року сягнув 7 287,81 гривні. За рік показник збільшився на 851,02 гривні: у жовтні 2025 року середня пенсія складала 6436,79 гривні. Такі дані наводить Пенсійний фонд України.

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

При цьому загальна кількість пенсіонерів у країні скоротилася. Наразі виплати отримують близько 10 мільйонів осіб – приблизно на 200 тисяч менше, ніж роком раніше.

Окрему категорію складають працюючі пенсіонери. Їх налічується близько 2,8 мільйонів осіб, а середній розмір пенсійних виплат сягає 8 019,18 гривні. Таким чином цей показник перевищує середню пенсію по країні більш ніж на 700 гривень.

Найбільш поширеним видом виплат залишається пенсія за віком. Її одержують 72,25% усіх пенсіонерів. Ще 15,12% посідає одержувачів пенсій по інвалідності.

Виплати у зв'язку із втратою годувальника призначено 7,1% пенсіонерів. Пенсію за вислугу років одержують близько 5% громадян.

Інші категорії займають значно меншу частку у загальній структурі виплат. На соціальні пенсії припадає 0,49%, але в довічне грошове утримання суддів – 0,04%.

Опубліковані цифри показують, що зростання середньої пенсії супроводжується скороченням кількості отримувачів. Однак самі по собі ці дані не дозволяють визначити причини зменшення кількості пенсіонерів чи оцінити, наскільки підвищення виплат компенсувало зростання вартості життя.

Важливо враховувати і те, що середній показник не відображає розміру пенсії кожного конкретного громадянина. Фактичні виплати різняться залежно від виду пенсії, трудового стажу, заробітку та інших передбачених законодавством причин.

Крім того, збільшення середньої пенсії не означає, що кожен пенсіонер отримав збільшення саме на 851 гривню. Для оцінки реальної зміни купівельної спроможності виплат необхідно зіставляти динаміку пенсій з інфляцією та зростанням витрат на основні товари та послуги.

Таким чином, статистика Пенсійного фонду фіксує збільшення середнього розміру виплат за рік, але водночас вказує на скорочення кількості пенсіонерів в Україні. Обидва показники залишаються важливими для оцінки стану пенсійної системи та рівня соціального захисту громадян.

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