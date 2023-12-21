Пассажирский самолет, вылетевший из Украины во время войны, имеет "российский след"

19 декабря произошел вылет самолета Boeing 777-300ER с бортовым номером UR-AZR из аэропорта Борисполь, который через несколько часов приземлился на территории Франции. Пассажирский самолет попал в Украину в конце 2021 года после работы в российской компании Azur Air, где перевозил российских туристов.

Самолет авиакомпании Azur Air Ukraine. Фото из открытых источников

Как указывает ресурс Avianews вылетевший из Украины пассажирский самолет принадлежит компании Skyline Express, ранее называвшейся Azur Air Ukraine. Переименование произошло в марте 2023 года, вероятно, чтобы не ассоциироваться с российской авиакомпанией Azur Air, которая попала под санкции США и сегодня осуществляет рейсы в Турцию.

Однако это не первое переименование авиакомпании. Первоначально Azur Air Ukraine называлась "Ютэйр-Украина" и функционировала как дочь российской авиакомпании "Ютэйр". В 2015 году компанию "ЮТэйр-Украина" выкупили структуры туроператора Anex Tour, который активно работал как на украинском, так и на российском туристическом рынке и переименовал компанию в Azur Air Ukraine.

Согласно данным СМИ, сегодня конечным бенефициаром авиакомпании Skyline Express, которая несколько раз меняла названия и сотрудничала с РФ, указанная киевлянка Екатерина Самойлик. После полномасштабного вторжения компания Skyline Express совершает рейсы из стран Балтии, Польши, Египта, Турции.

Напомним, что, несмотря на закрытое небо над Украиной, это не первый перегон самолета с начала полномасштабного вторжения с территории Украины. В декабре 2022 года Турция эвакуировала из Украины два военно-транспортных самолета Airbus A400. Еще один самолет покинул Украину в апреле 2023 года. Авиакомпания SkyUp смогла перегнать Boeing 737-800 из аэропорта Борисполь в Румынию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай упразднил авиаперелеты из РФ.

Также "Комментарии" писали, что учёные разрабатывают новые самолеты без окон. Таким образом, перелеты перестанут быть скучными.