Партия «Братство» обратилась к АМКУ из-за долгов компании «Тедис»

Политическая партия "Братство" выступила с обращением к Антимонопольному комитету Украины (АМКУ) касательно деятельности компании "Тедис". В частности, речь идет о долге компании перед государством. Об этом говорится в заявлении партии.

Партия "Братство". Фото из открытых источников

Сообщается, что политическая партия "Братство" внесла в Антимонопольный комитет Украины обращение, в котором предложила всяческую помощь и поддержку в вопросе долга компании "Тедис" (TEDIS Ukraine) перед государством.

Кроме того, в заявлении партии сообщается, что компания "TEDIS Ukraine" Бориса Кауфмана якобы раньше принадлежала экс-президенту Украины Виктору Януковичу. По данным "Братства", после Революции Достоинства компания была переименована в "Тедис".

Крупнейший дистрибьютор табачных изделий, компания "Тедис" зарегистрирована на четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Эбромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают одесский бизнесмен Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.

Отметим, что ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал дистрибутора табачной продукции ООО "Тедис Украина" на 274,2 миллионов грн за невыполнение в полном объеме решения комитета от 2016 года. В АМКУ заявили, что комитет открыл дела из-за нарушений, предусмотренных пунктом 4 статьи 50 Закона "О защите экономической конкуренции" (невыполнение решения АМКУ в полном объеме), и наложил штраф в размере 274 227 220 грн.

Ранее сообщалось, что 9 апреля, возле офиса компании "Тедис" в Киеве прошла акция, в ходе которой активисты политической партии "Братство" пытались обклеить вход в бизнес-центр листовками с надписью "Тут порушують закон". По словам митингующих, их цель состояла в том, чтобы рассказать, кто работает в бизнес-центре.

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