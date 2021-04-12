Партия «Братство» обратилась к АМКУ из-за долгов компании «Тедис»

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Станислав Молчанов
Политическая партия "Братство" выступила с обращением к Антимонопольному
комитету Украины (АМКУ) касательно деятельности компании "Тедис". В частности,
речь идет о долге компании перед государством. Об этом говорится в заявлении
партии.
Партия "Братство". Фото из открытых источников
Сообщается, что политическая партия "Братство" внесла в Антимонопольный
комитет Украины обращение, в котором предложила всяческую помощь и поддержку в
вопросе долга компании "Тедис" (TEDIS Ukraine) перед государством.
Кроме того, в заявлении партии сообщается, что компания "TEDIS Ukraine" Бориса
Кауфмана якобы раньше принадлежала экс-президенту Украины Виктору Януковичу. По
данным "Братства", после Революции Достоинства компания была переименована в "Тедис".
Крупнейший дистрибьютор табачных изделий, компания "Тедис" зарегистрирована
на четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Эбромар
Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед".
Бенефициарными владельцами выступают одесский бизнесмен Борис Кауфман, а также
Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.
Отметим, что ранее Антимонопольный комитет
Украины (АМКУ) оштрафовал
дистрибутора табачной продукции ООО "Тедис Украина" на 274,2 миллионов
грн за невыполнение в полном объеме решения комитета от 2016 года. В АМКУ
заявили, что комитет открыл дела из-за нарушений, предусмотренных пунктом 4
статьи 50 Закона "О защите экономической конкуренции" (невыполнение
решения АМКУ в полном объеме), и наложил штраф в размере 274 227 220 грн.
Ранее сообщалось, что 9 апреля, возле
офиса компании "Тедис" в Киеве прошла акция, в ходе которой активисты
политической партии "Братство" пытались обклеить вход в бизнес-центр
листовками с надписью "Тут порушують закон". По словам митингующих,
их цель состояла в том, чтобы рассказать, кто работает в бизнес-центре.
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