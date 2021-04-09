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Активисты обклеили офис компании "Тедис" листовками с надписью: "Тут порушують закон"

Митингующие заявляют, что они просто наклеивали листовки и это не является нарушением закона

сегодня, 22:37
Автор:

Татьяна Веремеева

Сегодня, 9 апреля, возле офиса компании "Тедис" в Киеве прошла акция, в ходе которой активисты политической партии "Братство" пытались обклеить вход в бизнес-центр листовками с надписью "Тут порушують закон". По словам митингующих, их цель состояла в том, чтобы рассказать, кто работает в бизнес-центре.

Активисты обклеили офис компании "Тедис" листовками с надписью: "Тут порушують закон"

Первая попытка оказалась безуспешной – когда активисты начали обклеивать листовками вход в офисный центр, к ним подбежали люди в полицейской форме. Согласно видео с места события, митингующих задержали и отвезли в неизвестном направлении.

После к зданию пришла еще одна группа активистов, которые рассказали, что их товарищей доставили в Печерский райотдел полиции. В этот раз митингующие беспрепятственно обклеили листовками вход в офисный центр, где работает компания "Тедис".

Отметим, в конце марта нынешнего года, активисты уже приходили с акцией протеста к офису компании "Тедис", владельцем которой является Борис Кауфман. Тогда они требовали, чтобы самый крупный в Украине дистрибьютор табачных изделий уплатил в полном размере налоги и выполнил решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), который оштрафовал компанию на 6,5 млрд грн.

Напомним, доля рынка нелегальных сигарет в Украине продолжает увеличиваться, а это негативно отражается на экономике страны и приносит ей серьезный ущерб. Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов рассказал изданию "Комментарии" о том, кто в Украине контролирует качество сигарет и как можно противодействовать развитию рынка фальсификата и контрабанды.


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