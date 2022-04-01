Парламент определил порядок запрещения пророссийских партий: подробности

Если судом запрещена деятельность пророссийской политической партии, то действующая фракция из представителей такой партии в парламенте должна быть распущена. Об этом сказала заместитель руководителя Комитета по вопросам правовой политики Ольга Совгиря, давая комментарий по поводу сегодняшнего принятия Верховной Радой в первом чтении законопроекта #7172-1, которым будет определен порядок о запрете пророссийских партий.

Парламент определил порядок запрета пророссийских партий (фото из открытых источников)

Представительница парламента добавила, что в текст законопроекта добавлены новые нормы в Регламент ВРУ.

"Среди новаций – народный депутат, не вошедший в состав депутатской фракции (в том числе после объявления депутатской фракции распущенной), исключенный или вышедший из состава депутатской фракции, внефракционный. Кроме того, в случае запрета судом пророссийской политической партии, ее депутатская фракция в парламенте после вступления судебного решения о запрете политической партии законной силы, объявляется Председателем Верховной Рады Украины распущенной", – рассказала народный депутат.

Важно, что в этом законопроекте предусмотрено, что административное дело по запрету партии решается судом первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу. Суд апелляционной инстанции будет рассматривать дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

Когда суд примет решение о запрете партии, ее имущество, средства и других активы и ее структурные образования переходят в собственность государства. Это будет отмечено в решении суда.

К слову, законопроект предполагает, что административное дело о запрете партии будет решаться судом первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу. Суд апелляционной инстанции будет рассматривать дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Верховная Рада проголосовала за более 20 законопроектов.







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